補品之王「人蔘」不是人人都能吃！專家揭人蔘功效和食用禁忌 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Lili Chirila / 500px

逢年過節拿來送人的禮盒妳換選擇哪一種呢？補品就是許多人會拿出手的最佳禮盒，其中又以「人蔘」為最多人第一個會先想到的補品之一，不過妳對人蔘的了解有多少呢？雖然說人蔘對於人體來說益處多多，但也不是每個人都適合，還是有人其實不太適合食用人蔘的喔！接著就為大家來介紹人蔘的功效以及副作用有哪一些。

廣告 廣告

南瓜不是只能拿來作萬聖節燈而已！「南瓜」7大功效＆這3種人不適合吃南瓜

護眼聖品「枸杞」7大功效！一天該吃多少？副作用、食用禁忌一次看

認識人蔘

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Guang Cao

根據啟新診所的指出，現代醫學研究發現其實人蔘含有30多種人蔘皂甘、20多種揮發油、16種以上的氨基酸、9種糖類及維生素A、B1、B2、C，礦物質鈣、鐵、鎂、鈉、鉀、鋅、鍺及黃酮物質、膽鹼、脂肪酸、人蔘稀、人蔘醇、人蔘脢等人體所需的營養成分。

人蔘根據產地的不同其時被分為很多種，一般來說最常見的就是在日常生活中很常聽到，也是來自韓國產出的「高麗蔘」、中國產出的「吉林蔘」、日本產地的「東洋蔘」，還有來自美國與加拿大地區的「西洋蔘」，各式種類的人蔘也會因為產地栽種的不同，其品質療效也會略有差異。

參考資料：啟新診所：補王之王～人蔘(I) ~ 營養價值與食療效果

人蔘功效：7大人蔘功效

COPYRIGHT: Hearst Owned

其實根據產地、栽種方法的不同，每一種人蔘（高麗蔘、東北蔘、西洋蔘……）的功效皆略有不同的功效與症狀，不過根據《人參：中醫瑰寶》一書指出，人蔘總共可以有以下七種功效

提振精神、消除疲勞、增強體力。 改善貧血、改善低血壓、改善心臟衰弱。 緩解神經衰弱、改善自律神經失調。 改善身體燥熱、改善糖尿病。 緩解結核性的乾喘、氣喘。 改善腸胃疾病、下痢、便秘、食慾不振。 改善腫皰、疙瘩、乾燥肌膚等現象。

參考資料：書籍《人參：中醫瑰寶》

食用過量人蔘的11種副作用

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Doucefleur

不當食用人蔘，身體可能出現一些症狀：

失眠 心悸、胸悶 氣短 激動 腹瀉 血壓上升 精神抑鬱、焦慮、煩躁不安 神經過敏 口乾舌燥 流鼻血 手腳顫抖

參考資料：啟新診所：補王之王～人蔘(III) ~ 如何正常食用人蔘

人蔘禁忌：食用人蔘的4個禁忌

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Penpak Ngamsathain

儘管人蔘有眾多的益處，但並非每個人都適合使用！像是在食用人蔘時就有一些需要注意的禁忌：

有感冒症狀不能進補 不要喝茶：因茶葉中含有多量的鞣酸，會破壞蔘中的有效成分。 不能吃白蘿蔔：人蔘與白蘿蔔相沖。白蘿蔔是洩氣，人蔘是補氣。 服用藥物應有時間間隔：不論是在服用藥物、保健食品或進補，各類藥均應間隔2小時以上再服用。

參考資料：美德中醫醫院：冬季進補，選對『人蔘』才有效

不適合吃人蔘的8種族群

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Vera Livchak

儘管人蔘有眾多的益處，但並非每個人都適合使用！以下為部分不能食用人蔘的族群：

兒童不宜食用：否則可能發育過早。 特殊病症期間：肝病急性發病期、膽囊炎、膽結石發作；還有急性冠狀動脈血栓或有出血症狀時，腎功能不全或濕熱壅滯導致身浮腫時；肝陽上亢、肝火旺型的高血壓患者。 當身體出現部分症狀時：頭痛、失眠、心悸、咽乾口燥、大便秘結或口舌生瘡等現象，還有像是胸悶、消化不良、胃口差、腹瀉時。 感冒時期：發燒、咳嗽期間。 服用特殊藥物者：正在服用抗精神病藥者，接受抗凝劑、強心劑、鎮靜劑或類固醇等藥物治療時，以及激素治療期間。 陰虛型體質的人：陰虛體質擁有口乾舌燥、不怕冷、手腳心熱的特性。 手術前、產前宜慎用。 體質強壯者。

參考資料：啟新診所：補王之王～人蔘(III) ~ 如何正常食用人蔘

服用人蔘應注意哪些事？

COPYRIGHT: Hearst Owned

人蔘雖然是補藥，但使用不妥，也可能招來疾病。所以食用人蔘之前，應先瞭解以下的正確食用方式，才能避免「人蔘過量症候群」的產生：

應從量少逐漸量多：每天吃人蔘只宜10～15克。 不宜與這些東西一起食用：人蔘不宜與萊菔子、五靈脂、皂莢一起合用，否則會減低藥效。 須注意煎煮時的鍋碗：不宜用鐵鍋、鋁鍋煎人蔘，而應使用砂鍋或搪瓷鍋。 即使是人蔘相關產品也需注意適量：人蔘茶、人蔘糖、人蔘花粉等，當心適量食用，以避免副作用產生。

參考資料：啟新診所：補王之王～人蔘(III) ~ 如何正常食用人蔘

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載