補實基層警力 北港分局迎10名新血投入治安交通

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為因應轄區治安與交通勤務需求，雲林縣警察局北港分局16日完成新一波警力調整，10名新進警察正式到任，為基層執法注入新動能。分局指出，此次人力補充有助於平衡勤務負擔，提升第一線即時應變能力。

北港分局說明，新進人員包含剛完成實務訓練的警察特考結訓生，以及具基層歷練的調任員警，報到後將依據單位需求分派至巡邏、交通及行政支援等崗位，協助分擔日常勤務壓力。

分局長陳勇誌在迎新會中表示，北港地區除日常治安外，因宗教活動、節慶與觀光人潮，交通與秩序維護工作繁重，警力調度需更具彈性。他提醒新進警員，面對民眾時須保持耐心與同理心，透過良好溝通降低衝突，讓執法更具溫度。

會中也由各業務組簡介分局工作內容與近期重點，包括治安熱點巡守、交通事故防制及為民服務流程，協助新進同仁快速掌握勤務全貌。

北港分局指出，警察工作除專業訓練外，更仰賴實務經驗累積，分局已規劃由資深同仁帶領新進警員執勤，透過實際勤務傳承經驗，讓新血在短時間內熟悉轄區狀況，穩定投入守護地方安全的行列。（照片／北港分局提供）