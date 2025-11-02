補強中央非洲豬瘟補助 桃市拍板加碼公私有廚餘清運補貼

補強中央非洲豬瘟補助，桃市拍板加碼廚餘清運人力、公私有豬肉攤營業補貼。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

嚴防非洲豬瘟，守護養豬產業，桃園市政府第一時間即擬定十道防線，成立跨局處應變小組落實分工；農業部於十月三十日提出各項補貼措施，張善政市長也拍板，加碼補強中央措施，提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場一點五萬元，及全市公、私有市場四百五十攤豬肉攤商營業補助，每攤一萬元。

除中央公告防疫補助項目如飼料差額補貼、油資補貼、暫停業務損失等，張善政持續要求農業局、環保局、經發局透過跨局處整合，擬定六大項目來補強，包含：廚餘清運人力補貼、消毒水及防疫物資、廚餘委託清運、廚餘委託處理、公有市場豬肉攤暫免租金，以及公、私有市場豬肉攤營業收入損失補貼等措施。

農業局長陳冠義二日說明，針對非洲豬瘟防疫禁宰禁運十五天期間，市府內部不斷研擬補強中央補助方案，將另提供協助清運廚餘的駕駛或助手「廚餘清運人力補貼」，以每廚餘養豬場為單位，每場補助一萬五千元，考量疫情期間防疫優先，預計將於政策解禁後由農業局受理廚餘養豬場申請。此外，張善政拍板加碼補助全市四百五十家公立及私有市場豬肉攤商營業損失補貼，每攤一萬元。

在防疫物資與廚餘清運處理方面，動保處將採購消毒水及執行重大豬隻疫病防疫所需防護衣、膠鞋、手套等耗材投入防疫運用。環保局協助遭受棄單之機關、學校及社區廚餘委託清運費價，每趟基本車資八千元；另補助廚餘委託處理費，協助原委託養豬場進行廚餘飼料化之各機關、學校、餐飲及事業單位，依規定將廚餘轉送合法再利用管道，確保廚餘去化順暢並維持環境衛生，廚餘清運處理費則由環保局委託專業廠商執行。