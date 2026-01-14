補強市區東側捷運路網 中捷紫線修正報告提送交通部

為強化市區東側公共運輸服務並完善整體捷運路網，台中市政府持續推動軌道建設，市府依交通部鐵道局於去年10月22日提出的審查意見，完成捷運紫線可行性研究修正報告，針對國產化政策、路線銜接方式及營運模式等面向補充說明，並已依程序再次提送交通部審議，持續推進建設規劃。

台中市捷運工程局指出，北屯、太平、大里及霧峰等地區近年人口成長快速，通勤與日常交通需求明顯增加，惟鐵路及台74線以東區域，與現有捷運系統的連結仍有不足，規劃中的捷運紫線，主要目標即在補足市區東側捷運服務缺口，強化南北向公共運輸機能，提升整體運輸效率。

依規劃內容，紫線北端將銜接捷運綠線延伸G1站（松竹路一段與軍福十六路口），向南行經祥順路、太平區中山路及永義路，並於永義路與太平路口與捷運藍線延伸太平段轉乘；其後續行永平路、太提西路、立仁路及立元路，於德芳南路與國光路口銜接機場捷運線（橘線），最南端則延伸至文心南路與建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，整體路線將串聯綠線、藍線、橘線及台鐵系統，逐步形塑環狀捷運路網。

捷工局進一步說明，紫線採中運量捷運系統規劃，全長約16.3公里，設置16座高架車站，未來可有效服務市區東側通勤族群，分擔主要幹道交通負荷，並帶動沿線地區整體發展，後續將配合中央審查機制，滾動檢討與修正相關規劃內容，並與交通部保持密切溝通，在審慎評估下推動捷運紫線及整體捷運路網建設，逐步提升台中市公共運輸服務水準。