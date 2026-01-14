補強市區東側捷運路網 台中捷運紫線修正報告提送交通部審議

《圖說》台中捷運紫線可行性研究修正報告已完成，市府捷工局再次提送交通部審議。（台中市府提供）

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市捷工局14日指出，捷運紫線可行性研究修正報告已完成，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，上周再次提送交通部審議。

捷工局長蘇瑞文表示，北屯、太平、大里及霧峰等地區近年人口快速成長，通勤與生活交通需求明顯增加，但鐵路及台74線以東區域，與捷運系統之連結仍有不足。市府規劃捷運紫線，目的在補足台中市區東側捷運服務缺口，強化南北向公共運輸機能，提升整體運輸效率。

蘇局長指出，紫線路線北起銜接捷運綠線延伸G1站（松竹路一段與軍福十六路交叉口），向南行經祥順路、太平區中山路、永義路，並於永義路與太平路口與捷運藍線延伸太平段轉乘，續行永平路、太提西路、立仁路、立元路，於德芳南路與國光路口與機場捷運線（橘線）轉乘，最南端銜接文心南路與建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，串聯捷運綠線、藍線、橘線及台鐵系統，逐步形塑完整環狀捷運路網。

捷工局說明，紫線採中運量捷運系統規劃，路線全長約16.3公里，規劃設置16座高架車站，未來可有效服務市區東側通勤人口，分擔主要幹道交通壓力，並促進沿線地區整體發展。