補強成人疫苗缺口 專家籲帶狀庖疹疫苗納公費

超高齡化來臨，台灣健康聯盟今日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲提升國內成人疫苗涵蓋率，落實預防保健。專家指出，帶狀庖疹發生率隨年齡而上升，感染後若造成神經痛，恐影響生活甚至造成失能，籲納入公費計畫，政策也應進行整合。

台灣健康聯盟今日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」。（李念庭攝）

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，台灣快速老化之下，預防保健尤為重要，而成人疫苗接種是健康投資策略之一。例如過去在兒童疫苗部分，預防接種效果亮眼，如天花、小兒麻痹、麻疹幾乎消除；「左流右新」今年開打後，流感、新冠疫苗接種率也都創新高。

吳玉琴指出，下一個可預見的挑戰是「帶狀庖疹」，發生率隨年齡而增加，終生風險可達3分之1，且伴隨糖尿病、心血管疾病等共病，甚至帶狀庖疹後神經痛，皆加劇負擔，衝擊生活品質甚至失能。

白皮書推薦人、台大小兒科兼任主治醫師李秉穎強調，帶狀庖疹致死率不高，但最可怕的是感染後造成「神經痛」，期間可長達數周、數月甚至數年，導致晚上睡不好，嚴重影響生活品質。

李秉穎表示，公費疫苗需進行成本效益分析，而多項研究皆指出，流感、呼吸道融合病毒（RSV）、帶狀庖疹疫苗等，都可「顧心、顧腦、顧肺」，讓血管不受發炎反應干擾，能防止血管栓塞，也可降低失智風險。成人疫苗的重視程度應與兒童疫苗接軌，相關政策須依科學證據持續更新。

吳玉琴建議，帶狀疱疹疫苗成本效益高，未來應納入公費計畫；目前尚無統一的成人疫苗政策，各縣市補助標準不一，資訊缺乏整合、接種對象資格、補助金額差異大，建議中央進行政策整合；也應將帶狀疱疹等高效益疫苗納入給付。

另外，病友聯盟理事長吳鴻來指出，自己是長年洗腎的病友，是政府建議接種疫苗的高風險族群之一。但在今年舉辦的一場腎友衛教講座進行調查，完成流感、新冠疫苗施打者僅不到1成，2種都未接種者高達45.2％，顯示病友對疫苗資訊取得不易，政府應加強宣導，也期望藉由白皮書，讓政府正視成人疫苗重要性，建立完善施打政策。

