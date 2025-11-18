補強淡水木棧道安全 公司田溪段改善年底動工 八里污水廠擬2026年移交

新北市水利局表示，公司田溪步道護欄及鋪面改善已排入計畫，將於年底開工、2026年4月完工，同時啟動全段除草與巡查作業。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水公司田溪木棧道曾發生護欄突然斷裂釀意外，議員陳偉杰要求市府建立巡檢制度、明確分工，並推動整體整頓計畫，同時也關注八里污水處理廠移交進度。對此，水利局表示，相關區段改善工程已排入計畫，將於今年底開工、2026年4月完工，同時啟動全段除草與巡查作業，另針對八里污水處理廠移交進度預計2026年2月辦理，實際期程將依改善進度滾動調整。

水利局指出，公司田溪步道護欄及鋪面改善工程已納入計畫，從淡水區濱海路一段至新市一路與義山路口區段，預計12月底前開工、2026年4月底完工，其餘路段將分年分段推動。景觀與巡查由水利局委託區公所協助，步道全段除草將於11月底前完成，以維護公共設施安全。

至於環境教育與生態導覽，目前以湳仔溝、瓦窯溝、藤寮坑溝、鴨母港溝、大窠坑溪及碧潭堰等「五溝一堰」為重點，今年度已辦理10場相關活動；公司田溪與北投子溪的生態教育與導覽規畫，將視五溝一堰推動成果再評估。

關於八里污水處理廠移交，水利局說，移交分清點、改善、點交及移交4階段，目前進入第三階段點交作業，仍有50項缺失由台北市衛工處改善中，預計2026年2月完成，後續依據台北市衛工處改善進度續辦理點交作業。確認缺失全數改善後，收集系統及八里污水處理廠預計2026年2月辦理移交接管，實際期程將依改善進度滾動調整。

新北市綠美化環境景觀處則說，日前已請淡水區公所先行就地方需求等面向徵集意見並納入評估規劃，將全力支持並協助後續相關經費。

