補強社安網 衛福部擬納入高風險孤立者

捷運台北車站及中山南西商圈19日發生隨機攻擊事件，造成多人傷亡，副總統蕭美琴今天(22日)指出，這次事件再次提醒社會安全網仍有需要修補與加強之處；同一時間，多位朝野立委在立法院內政委員會質詢時也關切社安網如何補強。衛福部次長呂建德回應表示，衛福部將研議把高風險孤立者納入社安網服務對象。

捷運台北車站及中山南西商圈19日晚間接連遭到張姓犯嫌投擲煙霧彈、隨機攻擊，造成3位無辜民眾死亡、多人受傷，震驚社會。

衛福部次長呂建德今天在立法院內政委員會答詢時指出，張姓犯嫌過去2年來沒有任何就醫求助紀錄，也不屬於世界各國社會安全網的典型服務對象，也就是貧窮、家暴、兒虐、身心障礙、藥酒癮以及精神疾病患者等；另外，獨居老人及高風險家庭是台灣最新納入社安網的服務對象，但年僅27歲的張姓犯嫌既不是老人，跟家人的連結也很薄弱。

呂建德分析，張姓犯嫌情況特殊，屬於社會孤立狀態，且生命中似乎長期累積挫折，針對這類非典型社安網服務對象，衛福部將會研議對策。呂建德說：『(原音)衛福部我們的部分是就強化社會安全網2.0計畫於3個月內提出專案檢討報告，針對非精神列管、非貧困、長期社會孤立之高風險族群，說明現行制度之限制，並研議規劃風險評估機制，將高風險孤立者評估及介入方式納入服務。』

針對社安網的強化，呂建德表示，衛福部將請教中央警察大學等專家學者的意見，在3個月內提出專案檢討報告。

呂建德並表示，在強化社會安全網2.0計畫中，預計於明年在全國布建71處社區心理衛生中心，以補強社區精神衛生體系與社區支持服務，他在答詢時懇請立委支持相關預算。(編輯：沈鎮江)