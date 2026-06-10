補強老屋缺這張紙？ 苗栗縣府：「舊有合法房屋證明」解套

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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近期政府大力推動老宅延壽、耐震補強及住宅修繕等補助方案，不少鄉親躍躍欲試，卻卡在老屋年代久遠、未辦理建物登記，擔心痛失補助資格。對此，苗栗縣政府工商發展處表示，近期接獲不少民眾詢問相關問題，建議民眾可申請「舊有合法房屋證明」解套，只要符合特定時間點前即存在、無違法增改建等條件，備妥相關文件即可向縣府申辦。

縣府工商發展處指出，以苗栗縣非都市土地為例，舊有合法房屋原則上須於1984年3月31日前即存在；若屬民國1973年12月24日前非田地目土地上的建築物，且確實供居住使用、非農業或畜牧設施，且未涉及應申請執照之增改建者，皆可提出申請。

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民眾申辦時需備妥身分證影本、土地及地籍圖謄本、房屋稅籍、門牌編釘、戶籍遷入、水電裝置等證明文件。縣府受理後將派員現場會勘，確認是否保有原有居住功能及主結構；縣府補充，若老屋僅是因年久失修進行必要修繕，如更換屋頂面板、局部修補牆面，只要保留主要樑柱，原則上不影響認定。

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