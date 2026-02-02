補急單＋練技能 台東監獄接代工

台東監獄作業科開放承接短期縫紉加工業務，協助台東縣在地業者分擔訂單產能。（蕭嘉蕙攝）

因應產業缺工與急單需求，法務部矯正署台東監獄作業科對外開放承接短期縫紉加工業務，支援台東縣在地商家成衣製作、布製品加工及代工車縫等需求，一方面讓受刑人累積技能，另一方面補足產能缺口。

台東監獄作業科過去長期與北部廠商合作縫紉加工，近年因收容人數下降、產能有限，無法再負荷北部廠商對「質與量」的需求，今年停止續約後，轉而以短期委託加工方式，服務台東縣在地業者。

作業科導師施韋廷表示，目前參與縫紉作業人員約10至13人，均接受專業訓練，過去曾承接餐飲業者外帶手提袋、烘焙業者保冷袋等加工品項，以簡易袋類估算，單月產能可達數百件以上，實際產能須視產品品項與工序難易度而定。

「現在從事縫紉這一行的人已經比較少了」，台東縣縫紉業職業工會祕書黃炳堯指出，在基本工資上漲、人口高齡化的情況下，有能力承接大單的業者不多，若屬機關團體訂單，通常須依招標程序辦理，並非所有案件都適合由小型工作室承接。

黃炳堯表示，對於監所開放短期縫紉加工、協助補急單需求，原則上樂觀其成，不至於構成競爭關係；若具備相關專業技能，未來回歸社會後，確實有助於投入就業市場。

施韋廷提到，每年約4月至10月須優先製作收容人制服，因此無法承接長期、固定量產訂單，僅能以短期、彈性插單方式配合，現階段以簡易袋類加工為主，歡迎台東伴手禮、文創商品等業者洽談，助受刑人習得一技之長、未來能自力更生。