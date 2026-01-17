補打9價HPV疫苗 保護力再提升4成

人類乳突病毒（HPV）疫苗問世以來，守護許多民眾遠離癌症。對於各種不同價數的疫苗，民眾一直以來都有疑問「我需要補打嗎？」台灣感染症醫學會與七大醫學會共同發表最新HPV疫苗補充指引，在安全性已有實證基礎下，補接種9價HPV疫苗可額外提升約40％的保護力。

HPV感染造成的風險不分性別，盡早預防都是好的。台大醫院感染科醫師林冠吟說明，HPV持續感染可能造成子宮頸癌，也可能導致菜花、頭頸癌、肛門癌等癌症，甚至十大癌症首位的肺癌也被發現部分可能與HPV感染有關。

不過，有別於歐美以16、18型為主，台灣流行的52、58等高致癌型別不容忽視，而這並非先前2價或4價疫苗有涵蓋的型別。針對是否需要補接種HPV疫苗，台灣感染症醫學會攜手台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣婦癌醫學會、台灣皮膚科醫學會、台灣泌尿科醫學會、中華民國大腸直腸外科醫學會及台灣愛滋醫學會發表最新補充指引。

林冠吟說明，現行公費政策使用的9價疫苗，涵蓋約95％高致癌型別，在安全無虞、願意自費的條件下，不管先前是否完整接種過其他價數的疫苗，建議可補接種完整三劑。

每年1月是子宮頸癌關懷月。公費子宮頸抹片從民國84年開始實施，114年起加入HPV檢測服務，但目前男性沒有相關篩檢建議，多數男性在發病之前不知道自己身上帶有病毒，可能成為HPV防治的缺口。

林冠吟提醒，男性的防治重點應放在主動預防，而HPV疫苗是有效的做法，現行公費政策已涵蓋國中男女學童，預期可進一步看見相關癌症發生率的下降。