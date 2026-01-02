補換SIM卡要先到警局報案？NCC：新制未要求

民眾到電信門市，忙著申辦門號、買手機，但如果要補發SIM卡的話，現在可能必須跑一趟警局，有電信業者在門市貼出公告，若民眾SIM卡遺失，原本過去只要出示雙證件，現在還得先到警局報案，拿到遺失證明，業者才會受理補卡，引發關注。

民眾林先生認為，「會稍微一點擾民這樣子，因為本來是滿直覺的一個，就是拿自己現有的證件，就可以去辦妥一件事，我還要額外到另一個地方去處理。」

民眾莊小姐說：「我覺得也還好，如果你真的掉的話，你很多手續也是要重辦。」

通訊行業者阿群表示，「如果說還要連同報案的部分的話，那勢必要花費的時間會滿冗長，那大家都會造成一些不便以及困擾。」

國家通訊傳播委員會NCC強化打詐，實施新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，提高補發SIM卡門檻，業者配合辦理，引起民眾反彈，質疑新制淪為擾民、擾警、擾業者的三擾政策。

國民黨立委葛如鈞指出，「我們認為NCC完全不食人間煙火，甚至只想要用打詐為名來壓榨人民的權益，我們絕對予以反對。」

民進黨立委許智傑說：「尤其SIM卡、銀行帳戶，都是詐騙及個人資料外洩的重要管道，因此這些防詐必要措施需要民眾的配合。」

朝野看法不一，許智傑認為，防詐措施需要民眾配合，葛如鈞痛批政府打詐不力，反而把打詐責任轉嫁給人民，對此，NCC火速澄清，民眾更換或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，業者依KYC進行審核，並沒有要求一定要報案。

NCC主秘黃文哲表示，「他過去的使用紀錄裡面，從來沒有發生過頻繁來申請換發的，又或者是說他過去完全沒有異常使用紀錄，那這一些的話，那業者補發就補發，我們至多就是要求他提示身分證明，或者是當場簽切結書也可以。」

黃文哲強調，新制是防堵詐騙，避免SIM卡被詐團利用，對於被誤解要報案才能補卡，NCC已跟電信業者溝通釐清。