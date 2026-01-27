補教名師踢鐵板！連抄5年「生物學聖經」題庫當教材 高點講師遭起訴

高點補習班老師重製知名出版商培生（Pearson）的著作當成講義。示意圖

知名補教機構「高點補習班」曾姓生物學講師涉嫌長期擅自重製知名出版商培生（Pearson）的著作，將「生物學聖經」Campbell Biology的題庫編入自製講義供學生使用。士林地檢署偵查終結，認定扣案教材與原著內容高度相似，依違反《著作權法》將曾男提起公訴。

盜用「生物學聖經」題庫 侵權長達5年

據起訴書指出，曾姓男子任職於高點教育科技股份有限公司附設高雄市立短期補習班，擔任生物學講師。檢方調查發現，曾男自2019年至2024年間，未經授權便擅自重製美國培生教育出版股份有限公司（Pearson Education）旗下的知名著作「TestGen for Campbell Biology, 11th Edition」及「TestGen for Campbell Biology, 9e (Reece et al.)」。

廣告 廣告

曾男將上述題庫內容重製後，編撰成名為「生物學（考題補充Q1、Q2）」的講義教材，直接提供給高點補習班的學生使用。由於《生物學》（Campbell Biology）被視為生物學界的權威教材，其題庫具有極高的商業價值與學術地位，培生公司獲悉後跨海提告。

辯稱「書商提供」遭打臉 檢認內容高度雷同

案件原由法務部調查局高雄市調查處移送高雄地檢署，後經高檢署令轉士林地檢署偵辦。偵查庭訊時，曾男矢口否認犯行，辯稱資料是透過一名「王姓書商」合法取得，他僅是轉交給補習班印製成講義，自己並未進行重製或改作。

然而，檢調比對扣案教材與培生公司的原版著作後，發現兩者內容高度相同，且曾男無法提出合法授權證明，檢方認定其辯詞不足採信，確認有盜用著作之事實，依違反《著作權法》第91條之1「擅自散布侵害著作財產權之重製物罪」將其起訴。

僅供學生使用非販售 「意圖營利」部分不起訴

值得注意的是，培生公司另指控曾男涉犯「意圖銷售而擅自重製」及「擅以改作方式侵害他人著作財產權」。

對此，檢察官認為，曾男製作的講義是提供給補習班學員上課使用，並未另外對外公開販售，難認有「意圖銷售」的主觀犯意。此外，法律上的「改作」必須以原創內容為基礎並加入新意（創意），但曾男的教材僅是單純抄錄或微調，缺乏原創性新意，屬於「修改後重製」，而非「改作」。因此，針對意圖銷售與改作侵權部分，予以不起訴處分。



回到原文

更多鏡報報導

Keanna爆陳芳語錄音室戰謝和弦不起訴！檢認證「聽前夫轉述」非憑空亂編

不用配貨直接買！太子集團33件精品拍賣來了 愛馬仕鱷魚柏金包、絕版喬丹鞋全釋出

惡保母虐童二審維持無期、18年 剴剴外婆心碎發聲：一輩子的痛

賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答