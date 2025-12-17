補教師全家販盜版教材！侵權市值達180億 9家出版社聯合提告

刑事局偵破近年來最大規模盜拷教學教材、光碟案，一名30歲的補教講師與家人開家庭工廠，盜拷教學教材販售，3年多來不法獲利至少1千5百萬元，估算市值財損高達180億元，共7名嫌犯被依違反著作權法送辦。

30歲的侯姓主嫌是雙北多間補習班的講師，他跟自己的爸爸、姊姊借用了親友在新北蘆洲的房子，改建成住家工廠，另找了4名員工幫忙，把合法出版社教材和盜版網站的試題買來掃描成電子檔，再重製成盜版光碟、雲端連結和紙本試卷販賣，甚至還用廣告DM宣傳。

刑警近期前往搜索住家工廠，現場查扣盜版教學光碟1800多片、侵權試卷20多箱，數量驚人。根據追查，嫌犯光是電商平台就有8800多筆交易紀錄，再加上通訊軟體的營收，不法獲利至少1千5百萬元。

工廠掛滿盜拷光碟。圖／台視新聞

9間出版社對此提告侵權，其中還包括國內3大出版社康軒、翰林、南一，著作權人估計遭侵權的市值高達180億元。

