補教師恩怨! 校門口擴音器開講 控訴另一老師搶學生

南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導

高雄岡山區，一位補習班的薛姓老師跑到國中校門口對面，用擴音器演說超過6分鐘，內容直指另一間補習班的楊姓老師，今年4月在國中當代課老師，因為身兼補習班負責人身份，依法不能兼職，而自行離職，事後卻汙衊他是檢舉者，但楊姓老師也出面反擊，說對方根本是為了搶學生，才鬧了這一齣，已向校方口頭請辭，不希望私人恩怨影響學生受教權。





放學時間，身穿白色襯衫的男子，站在國中校門口對面，拿著麥克風控訴另一間的補習班老師，對他人身攻擊。（圖／Threads＠shiny1020518）

放學時間，身穿白色襯衫的男子，站在國中校門口對面，拿著麥克風和講稿，控訴另一間的補習班老師，對他人身攻擊。原來男子也是補習班老師，疑似和另一間補習班老師有私人恩怨，在公開場合怒批超過6分鐘，引起路過學生關注。起因是今年4月，被指控的楊姓老師，應聘岡山區一所國中的代課老師，疑似因為身兼補習班負責人，依法不能在學校任教，而自行離職，但薛姓老師被懷疑是檢舉者，嚥不下這口氣，才會跑到當事國中對面，拿著擴音器大聲反擊。學校洪主任表示，楊姓老師他有合格教師證，經過簡章以及正式的程序，所以我們是聘用他為學校的代課老師。





薛姓老師被懷疑是檢舉者，嚥不下這口氣，才會跑到當事國中對面，拿著擴音器大聲反擊。（圖／民視新聞）





校方出面回應，聘請的楊姓老師，已卸下補習班負責人身份，新學期依法聘請他回來當代課老師，楊姓老師也反控，對方是為了搶學生，曾威脅過學生，在兩間補習班之間，只能二擇一，影響學生的受教權。楊姓老師表示，三位學生在薛姓主任的威脅下，就有兩位離開他們補習班，一位離開我們補習班，他害這三位同學已經國二下，他們明年就要國三了，還要趕快去換新的補習班，我覺得你在做這件事，說真的你都沒有顧慮到學生的感受。

楊姓老師說，已向校方提出口頭辭呈，這學期結束就會離開，只是兩間補習班老師的恩怨，選在學生放學時刻大聲廣播，也引起不小騷動。





原文出處：引人側目！補教師國中校門口擴音器開講 控訴另一老師人身攻擊

