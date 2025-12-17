補教師揪家人家賣盜版教材 3年侵權180億賺1500萬

記者莊淇鈞／台北報導

警方清點侵權的盜版教材光碟。（圖／翻攝畫面）

刑事局智慧財產權偵查大隊蒐證偵辦多時，今天（17）日宣布偵破近年最大規模盜拷教學教材光碟案，共有9家出版社受害，3年被侵權市值高達180億元，涉案的補教講師的侯男及其家人等，不法所得超過1500萬元，影響著作權人權利甚鉅，全案經偵詢後，依違反著作權法第91條、第91－1條、第92條罪嫌，依違反著作權法函送新北檢偵辦。

盜版測驗卷。（圖／翻攝畫面）

刑事局今年初接獲多家教學教材出版社等著作權人報案後，組成專案小組深入追查，並報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，在今年3月間至新北市蘆洲區執行搜索行動，查獲侯姓犯嫌等人違反著作權法事證，經搜索查扣侵權盜版教學教材光碟1,800餘片、光碟燒錄機3臺、電腦主機2臺、行動硬碟4個、行動電話3支、電磁紀錄、侵權紙本試卷20餘箱、廣告DM 1份等證物。

據了解，在雙北補教業擔任講師的侯姓男子，有透過正當管道購買合法教材、試卷外，也在非法網站購買盜版考題等資料，再與家人包括侯姓父親和侯姓姐姐，並聘用4名員工合作，以影印、掃描等手法重製（國小至高中）教材、試卷為電子檔，再影印、列印成紙本試卷及拷貝成光碟，並透過電商網路賣場或LINE通訊軟體進行販售，或上傳至雲端硬碟後供不特定人購買下載。

警方清查後發現，侯男等人在蝦皮有8806筆交易紀錄，獲利超過1500萬元，擴大清查至上月，確認南一、翰林、康軒、龍騰、三民等9家出版社被侵權，經著作權人估算侵權市值高達180億元，近日依違反著作權法罪嫌，函送新北地檢察署偵辦。

