補教師涉賣盜版教材 9出版社遭侵權180億

刑事局查獲侯姓補習班講師製作盜版教材，查扣到侵權盜版教材光碟1800餘片、光碟燒錄機、電腦主機、侵權紙本試卷20餘箱及廣告DM等證物。（林郁平攝）

新北市30歲侯姓補教講師夥同父親、姊姊，涉嫌未經9家出版社同意及授權，重製業者發行的大量教材試卷、上網販售，涉嫌違反《著作權法》，初估侯嫌等人3年來侵權市值高達180億元，不法獲利逾1500萬元，刑事局循線緝獲侯嫌及家人、員工共7人，創下警方近年查獲最大規模盜版教材案紀錄。

刑事局去年下半年接獲業者報案，智慧財產權偵查大隊組成專案小組追查，發現在雙北市各補習班擔任講師的侯嫌，從民國111年起除透過正當管道購買合法教材、試卷外，也在非法網站購買盜版考題等資料，再於新北市蘆洲住處翻製成盜版教材。

因各種教材數量龐大，侯嫌找63歲父親和33歲姊姊協助，並雇用4名員工整理資料，以影印、掃描等方式重製國小至高中的教材、試卷為電子檔，再列印成紙本試卷及拷貝成光碟，以每學科一學年100至300元價格對外販售，因價格便宜，吸引許多家長與學生購買。

警方發現，侯嫌還透過LINE群組及蝦皮購物平台販售盜版教學教材，或上傳至雲端硬碟後供人購買下載。專案小組今年3月至侯嫌住處執行搜索，現場查扣侵權盜版教材光碟1800餘片、光碟燒錄機3台、電腦主機2台、行動硬碟4個、侵權紙本試卷20餘箱及廣告DM等證物。

警方清查，侯嫌等人3年來光是在蝦皮平台的交易紀錄就達8806筆，不法所得逾1500萬元，被害業者包括南一、翰林、康軒、龍騰、三民等9家出版社，估計侵權市值180億元。侯嫌等7人均坦承製作販售盜版教材，警詢後，依違反《著作權法》函送新北地檢署偵辦。