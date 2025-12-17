補教師爆改客廳成影印廠！狂售萬份盜版考卷獲利1500萬 侵權上看180億元

侯姓補教老師將客廳改造成影印廠，家中甚至有一面考卷牆。（圖／翻攝畫面）

刑事局智慧財產群偵查大隊日前接獲報案指出，有不肖人士未經出版社同意授權，即將發行的教材試卷以影印、掃描等手法重製，透過通訊軟體與電商通路進行販售，每份售價100至300元不等。警方掌握30歲的侯姓補教老師涉案，侯男眼見商機不小，竟找來全家一起幫忙代工製作考卷，警方今年3月持搜索票前往搜索時，驚見侯男將客廳改造成大型影印、掃描廠，不法所得上看1500萬餘元，侵權金額更是高達180億餘元，數量相當壯觀。

據了解，30歲的侯姓男子為補教業跑堂老師，經常在雙北各補習班兼、代課，其疑似看準不少家長希望孩子課後也能大量練習，先是向出版社購買正版考卷、講義，或是於非法盜版網站「XYZ」上購買盜版教材資料，將相關資料全數掃描、影印製成考卷販售，更貼心推出光碟或雲端等電子版服務，其販售項目更是囊括國小、國中與高中各科考券、講義，甚至還有教師版教材，每份考卷售價100元至300元不等，與原價相比至少便宜200元以上，侯男等人甚至也製作廣告DM，明碼標價，透過電商平台與Line帳號，向家長兜售。

侯男家中除考卷牆[外還有一面光碟牆。（圖／翻攝畫面）

警方去年底接獲出版社報案後，於今年3月持搜索票前往搜索，掌握侯男將爸爸和姊姊全數拉下代工販售，甚至還找來4名工讀生，以最低時薪聘請4人協助排版、整理考卷與燒錄光碟；為方便影印考券與降低影印成本，侯男更將自家客廳改造放置影印機，將相關考券分門別類存放，儼然小型印刷廠。

警方清查後，發現共計有9家出版社受害，其中不乏大眾熟知的出版社，包含南一、康軒、翰林、龍騰、三民等，查扣侵權盜版教學教材光碟1,800餘片、光碟燒錄機3臺、電腦主機2臺、行動硬碟4個、行動電話3支、電磁紀錄、侵權紙本試卷20餘箱、廣告DM 1份等證物。而侯男單單在電商平台上販售考卷，就已售出8806筆，不法獲利上看1500萬餘元，侵權市價更是高達180億餘元。全案經偵詢後，警方也在今年12月依違反著作權法第91條、第91-1條、第92條罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

為保護智慧財產權及維護學生受教權，刑事局呼籲民眾勿於非法途徑購買是類侵權試卷、光碟、雲端硬碟連結助長犯罪行為，刑事局將持續針對相關案件加強查緝，積極查緝侵權盜版教學教材，以確保我國智慧財產權保護之完善。

刑事局智財大隊破獲近年最大規模盜版教學教材案，逮獲30歲的侯姓補教老師涉案。（圖／翻攝畫面）

