補教師賣盜版教材 侵權180億

侯姓補教講師動員家人和員工賣盜版教材，三年期間不法獲利一千五百多萬元，警循線逮捕七人並查扣大批盜版教材光碟和犯案電腦等證物。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事局智慧財產權偵查大隊十七日宣布偵破一起國內近年最大規模的盜版教學教材案。三十歲侯姓補教講師涉嫌夥同家人與員工，於新北市蘆洲區民宅設立據點，非法重製並透過蝦皮、ＬＩＮＥ等平台販售國中小及高中試卷與教材。警方查獲侯嫌等七人，初估自民國一一一年起三年多來不法獲利逾一千五百萬元，侵權市值高達一百八十億元，警訊後全案依違反《著作權法》移送偵辦。

侯姓主嫌平時在雙北地區補習班擔任跑堂講師，一一一年起除循正當管道購買正版教材外，也透過「ＸＹＺ」等網站取得盜版資料，招募六十三歲父親、三十三歲胞姊及四名員工共組犯罪集團，在蘆洲住處購置專業掃描與燒錄設備，將購得的國小至高中各科試卷與講義掃描成電子檔，或重製為光碟及紙本。

該集團將盜版教材上傳至雲端硬碟，並利用蝦皮拍賣平台與ＬＩＮＥ通訊軟體，以每份一百至三百元不等的供不特定家長或學生購買下載。由於售價遠低於市價，交易熱絡。專案小組清查發現，該賣場累積交易量超過八千八百筆。

包括南一、翰林、康軒等九家出版社去年下半年發現向刑事局報案。

刑事局指出，此案為近年罕見的大規模教材侵權案，經著作權人估算，受害市值高達一百八十億元。警方訊後將侯姓主嫌等七人依違反《著作權法》等罪嫌函送新北檢偵辦。