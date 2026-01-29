補時97分鐘奇蹟！守門員衝禁區「頭錘破門」 4比2轟退皇馬搶附加賽門票

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026 年歐冠聯賽階段迎來收官戰，本菲卡坐鎮光明球場，與皇家馬德里上演一場攸關晉級的生死對決。本菲卡此役唯有取勝才能保住晉級希望，最終在主場以4比2擊退皇馬，積分一舉升至第 24 名，驚險搶下附加賽最後一席；原本排名第 25、由德澤爾比（Roberto De Zerbi）執教的馬賽，則因積分被反超而黯然出局。

本菲卡在主場以4比2擊退皇馬，驚險搶下附加賽最後一席。（圖／本菲卡足球俱樂部X）

比賽過程跌宕起伏，上半場雙方互有攻守，戰局以2比2陷入膠著。下半場節奏明顯加快，皇馬防線在本菲卡持續高壓逼搶下接連犯規，先後吞下兩張紅牌，被迫以9人應戰。人數劣勢讓皇馬場面逐漸失控，本菲卡則持續在前場圍攻，並將比數改寫為3比2。

全場最戲劇性的時刻出現在傷停補時第97分鐘。就在皇馬死守禁區之際，本菲卡門將特魯賓（Anatoliy Trubin）在總教練穆里尼奧（José Mourinho）示意下棄守球門、衝入對方禁區參與最後一波角球進攻。皮球開出後，特魯賓在人群中高高躍起，以一記頭槌破門，將比數定格為4比2，徹底鎖定勝局。

進球瞬間，光明球場陷入瘋狂，全場球迷爆出震耳欲聾的歡呼聲。穆里尼奧在場邊情緒潰堤，揮拳怒吼、衝向場邊慶祝，甚至與場邊球童擁抱。這場勝利對穆里尼奧而言意義非凡，這不僅是他職業生涯首度擊敗老東家皇馬，更是在面臨球迷壓力下，以最戲劇化的方式華麗復仇，為本菲卡創造了一個充滿傳奇色彩的歐冠之夜。

隨著這顆驚天頭槌的誕生，本菲卡驚險晉級週五的抽籤，屆時他們將面對國際米蘭或是再次對決皇家馬德里。

