補發SIM卡先去警局？NCC祭打詐新規 澄清「未要求必須報案」

國家通訊傳播委員會（NCC）推出打詐新政策，用戶申請更換或補發SIM卡時，應說明申請原因與目的，並提供相關證明資料。

有媒體報導指出，部分電信門市人員，要求民眾遺失SIM卡後，須先到派出所報案，取得遺失證明才能補卡，引發議論。對此，NCC澄清新制並未強制民眾必須報案，並表示今（2）日下午與電信業者進行溝通。

新制加嚴換、補SIM卡的規定？

NCC公告新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於2025年12月30日實施，新規定要求用戶申請更換或補發SIM卡時，電信業者應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，業者得依KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）審核結果予以酌核。

不過，有媒體報導指出，若民眾遺失SIM卡，過去只要在電信門市，出示雙證件就能補發，如今得先到警局報案，取得證明後才能補卡。如果是SIM卡壞掉要換卡，就必須出示舊卡才能換。

另外，還傳出若想將eSIM轉移到新手機，除了出示證件，還要附上購買或贈與證明。像是從公司抽獎得到的新手機，就要附上公司開立的中獎證明。

除換補SIM卡難度大增，想更換新門號也有限制，要符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」等3條件，並提供證明資料後才可辦理。

NCC澄清：未要求民眾提供報案三聯單才能換門號

對此，NCC今（2）日發出聲明稿，澄清新制並未規定民眾須先報案，取得遺失證明才能補卡，今日下午會和電信業者溝通釐清。

根據2025年上半年內政部警政署統計，詐騙集團利用頻繁換門號或SIM卡訛詐民眾。為避免頻繁換卡成詐騙破口，NCC要求民眾申請更換門號或SIM卡時，提出說明及證明資料，由電信事業審核後才予以更換，以加強電信事業KYC責任，並未要求民眾必須提供報案三聯單，才可以更換門號。

NCC指出業者應參考用戶日常申換及使用紀錄，以及民眾所提供的補發原因及證明資料等，綜合評估風險。此外，關於eSIM為一次性SIM卡，並無換發或補發等情形。

最後，NCC也呼籲各電信業者應持續強化落實KYC機制，同時兼顧民眾日常需求，在實務操作上進行滾動式調整，以保障消費者權益，共同打擊詐騙危害。