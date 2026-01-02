補發SIM卡先跑警局挨批「3擾政策」 NCC：將和電信業者開會

為了打擊詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）去年底修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，即日起電信三雄實施「史上最嚴格」的換補SIM卡措施，若SIM卡需補發必須出示舊卡，如果舊卡遺失，就得先取得遺失證明後才能補發，遭轟根本是擾警、擾民、擾業者的「三擾政策」。NCC對此回應，新制並未要求民眾必須至警局報案，今（2）天下午將和電信業者開會釐清。

SIM卡轉移至新手機 須出示新機購買證明

NCC出手管控手機SIM卡，去年9月修正相關指引，就怕成為詐騙集團犯案工具，即日起民眾若到電信門市想將舊手機SIM卡轉移至新手機，須出示新手機的購買或贈與證明；若SIM卡壞掉要換卡，也須出示雙證件以及舊的SIM卡才能換；但如果SIM卡遺失了想補發也得拿出證明，民眾恐怕得先到警察局取得SIM卡的遺失證明後，再持遺失證明到電信門市補發SIM卡。

NCC打詐新規提高換卡、補卡、換門號門檻。圖／台視新聞製圖

SIM卡遺失補發須先報案？打詐新規惹民怨

民眾無奈嘆，這樣等於繞了一大圈，時間上也一定會拖很久，如果有重要通知因此沒收到會很麻煩，認為應該有更好做法，也有人表示可以理解是為了保護民眾，不讓詐騙集團做違法的事，但要先報案確實有點不方便，各有利弊。就連基層警察也坦言，這項措施會導致派出所基層警力耗費大量時間處理「非刑事案件」的報案證明。

不只民眾和基層員警覺得困擾，有電信業者透露，客人手機不見來買新手機、補發新SIM卡，只能叫他先去派出所報案再來，也擔憂門市第一線人員恐會和民眾產生衝突。不過NCC平台事業管理處副處長黃天陽說明，這項措施的目的，只是希望申請人能有一個出示證明的資料，並不限於只有報案，不希望會因此影響到民眾，因此今天下午會與業者一起，再針對實務上要出示證明的各種情境進行解釋與釐清。

另外，其他打詐相關新制也包含，初次申請電信服務者須即時拍照留存影像，一般用戶簡訊每門號發送量單日50則為限，申請門號換號6個月內最多2次，避免門號被當成詐團人頭帳戶，只是打詐同時如何兼顧實務操作，還有待NCC和電信業者進一步溝通討論。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

