補發SIM卡比換身分證麻煩 王鴻薇批擾民、黃健豪籲落實號碼實名制

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國家通訊傳播委員會（NCC）新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》在114年12月30日正式實施，民眾若SIM卡遺失，需先至派出所報案取得遺失證明方能補卡；若SIM卡損壞則須出示舊卡，引發外界批評為「擾民、擾警、擾業者」的三擾政策。立委黃健豪今（2）日表示，NCC要打擊詐騙，應落實手機號碼實名制，而非訂定一堆新規則擾民。

「換電話號碼比換身分證還麻煩。」黃健豪認為，NCC此舉是打詐打錯方向，若民眾換sim卡後，按理在舊卡廢棄後，詐團並沒有辦法使用，根本不需要提供任何證明，等於對打詐完全沒有效果。

黃健豪表示，要真正打擊詐騙或打擊電信詐騙做法，就是落實實名制認證，讓每一支號碼都能確實對到自然人身上，讓詐騙集團無法用人頭來辦理相關手機號碼，這才是NCC要落實的方向，而不是訂定一堆新規則，讓民眾更換手機號碼更加麻煩。

立委王鴻薇說，政府自己打詐不力，卻把成本轉嫁給民眾、基層員警、門市人員，一紙行政命令擾民，尤其標準更是世界各國罕見，上路2天已經罵聲不斷，尤其民眾手機不見、壞掉，急著買新手機應急，或補發新SIM卡，現在都不能做，影響工作及日常生活。她說，NCC已經不是第一次觸犯眾怒，顯然去年「750之亂」還沒記取教訓，政府打詐無力，推出擾民政策，民怨炸鍋，重蹈覆轍。

NCC表示，這項新措施是為配合政府跨部會打擊電信詐欺的策略，為了落實《電信使用者號碼管理與反詐風險控制》規範、並接軌反詐騙危害防制法與國際通行的電信安全治理趨勢。法律與相關規定要求電信事業在提供電信服務時，必須透過身份驗證與特定資料比對，避免服務被不當利用。

根據新規內容，SIM卡損壞換卡須出示舊卡，eSIM從舊機轉移至新機則須出示購買證明；若手機為獲贈取得，亦須提供贈與證明。以尾牙抽中新手機為例，民眾若要將eSIM卡從舊機移轉至新機，在無法出示購買證明的情況下，須請公司開立贈與證明。若為親友間饋贈，則須請贈送者提供購買證明，證明手機經正常程序取得。

若是SIM卡遺失的補卡程序，則從過去僅需至電信門市出示雙證件即可補卡，新制實施後，須先至派出所報案，取得遺失證明後才能辦理。

