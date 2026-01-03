補發SIM卡要先到警局報案？藍委轟擾民
[NOWnews今日新聞] 為了避免頻繁換SIM卡變成詐騙漏洞，NCC去年修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引（KYC指引）」，不過傳出有業者要求民眾先到警局報案，提供遺失證明才可補辦。國民黨立委王鴻薇批，政府自己打詐不力，卻把成本轉嫁給民眾、基層員警、門市人員，一紙行政命令擾民。
王鴻薇說，遺失SIM卡，過去只需要到電信門市出示雙證件即可補卡，新制得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，未來都無法直接補卡，都要先去派出所報案，但媒體報導，有電信業者透露，新規正式上路前，已經多次提醒NCC不要「硬幹」，因這些規定明顯不符運作實務，擾民至極，必定引發反彈，更會加重基層員警業務量。
王鴻薇說，NCC世界各國罕見，上路兩天已經罵聲不斷，尤其民眾手機不見、壞掉，急著買新手機應急，或補發新SIM卡，現在都不能做，影響工作及日常生活。NCC已經不是第一次觸犯眾怒，顯然去年「750之亂」還沒記取教訓，自己打詐無力，推出擾民政策，民怨炸鍋，重蹈覆轍。
NCC回應，已邀集業者溝通，再次澄清指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整就實務執行情形。NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，避免詐騙案件發生，各電信事業對於申請電信服務時應持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。
