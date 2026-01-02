補發SIM卡要先跑警局？NCC回應了

▲NCC今（2）日表示，沒有要求必須提供報案三聯單才可補辦，已邀集業者溝通。（圖／記者許若茵攝，2022.03.09）

[NOWnews今日新聞] 為了避免頻繁換SIM卡變成詐騙漏洞，NCC去年修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引(KYC指引)，不過傳出有業者要求民眾先到警局報案，提供遺失證明才可補辦。對此，NCC今（2）日表示，沒有要求必須提供報案三聯單才可補辦，已邀集業者溝通。

有媒體報載，依據NCC打詐新規，有業者表示，民眾遺失SIM卡，要到警局報案後才能補辦，挨轟擾民。對此，NCC說，報載內容恐有誤解。NCC表示，去年上半年內政部警政署統計詐騙集團利用頻繁換門號或SIM卡訛詐民眾，為避免頻繁換卡成為詐騙破口，NCC於去(114)年9月26日修正公布KYC指引，民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任，並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡。

NCC補充，應是對於NCC於去年9月26日所公布之指引內容有所誤解，NCC在該次指引內容修正時，對於民眾須更換SIM卡、換號等時，業者應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非報導所載必須僅提供報案單。另關於eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形。

NCC表示，已於今日邀集業者溝通，再次澄清指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整就實務執行情形。NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，避免詐騙案件發生，各電信事業對於申請電信服務時應持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。



