補發SIM卡要跑警局，轉到新手機呢？NCC新規民眾罵翻 她爆業者早勸別硬幹

新的一年許多新政策、措施上路，國家通訊傳播委員會公告新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，於去（2025）年12月30日正式實施，新規定加嚴手機卡及換號服務，要求要更換SIM卡，若舊卡遺失須先到派出所報案取得證明後才能補卡，引發質疑。對此，國民黨立委王鴻薇今（2）日就在臉書抨擊，「打詐無方擾民有理？」NCC新年就送大禮包，顯然沒記取教訓，自已打詐無力，推出擾民政策，民怨炸鍋，重蹈覆轍。

近年詐騙事件頻傳，​為防堵詐騙，NCC修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，要求三大電信加嚴用戶換補卡及換號規範，針對換發、補發SIM卡，除基本需要提供雙證件外，還要繳回舊卡；若SIM卡遺失，則要先到派出所報案，拿到遺失證明單後才能辦理；如果是在國外、機場遺失，則要提供護照、機票等證明。此外，更換手機號碼也有限制，必須符合換回原號、無法註冊或「騷擾」3條件，且要提供證明才能辦理。

手機遺失、尾牙抽到都要證明

如果是手機整個弄丟，連同SIM卡也遺失，就要出示機購買證明；若為獎品或親友贈品則要提供贈與證明或發票等，證明是由正常管道取得，新規定上路後，門市第一線店員可謂一個頭兩個大。「SIM卡遺失一定要跑警局！」王鴻薇直指，過去遺失SIM卡，只需要到電信門市出示雙證件即可補卡，但新制未來都無法直接補卡，要先到派出所報案，取得遺失證明後才能補，就有媒體報導新規定導致民眾發飆，大罵服務人員刁難。

王鴻薇指出，事實上新規定上路前，電信業者曾多次提醒NCC不要「硬幹」，因為規定明顯不符運作實務，擾民至極，必定引發反彈，更會加重基層員警業務量。她批評，政府自己打詐不力，卻把成本轉嫁給民眾、基層員警、門市人員，一紙行政命令擾民，標準更是世界罕見，上路至今已是罵聲不斷，特別是民眾手機不見、壞掉，急著買新手機應急或補發新SIM卡，現在都不能做，影響工作及日常生活。她也提到，NCC已經不是第一次觸犯眾怒，顯然在去年「750之亂」後還沒記取教訓。NCC在去年2月起，針對民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，新增審查費每案750元，一度引發「750之亂」。

