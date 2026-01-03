補發SIM卡「得先跑警局.拿出證明資料」？ NCC新政策挨批擾民

台北市 / 綜合報導

為了打擊詐騙，NCC在去年9月，實施換補SIM卡的新措施，被外界稱為史上最嚴格。如果民眾的舊卡遺失，除了雙證件之外，還必須拿出證明資料，才能辦理，更傳出有電信業者，要求民眾先到警局報案，取得報案證明後，才能補發，被批評擾民。因此昨天NCC邀集電信業者，開會釐清，強調新制並沒有要求民眾，必須到警局報案，未來也將滾動式修正。

人手一機插入SIM卡，就能通話上網，但這張小小卡片若是未來，想換卡或通報遺失補發，最新上路的NCC新政策，史上最嚴格補發措施引發討論，民眾說：「我記得是雙證件，反正要證明就對了。」過去雙證件就能換卡換門號，根據NCC新規定，為了防堵成為詐騙破口，未來辦理得拿出「證明資料」，但若卡片弄丟了，傳出得到派出所報案當作證明。

民眾說：「好像是可以理解啦，可是雖然有點麻煩。」民眾：「那如果我還要再提供(證明)，我是怎麼樣遺失，比如說我是被搶走，還是我是因為什麼樣的原因，那我覺得這是有點造成大家的麻煩。」民眾：「這不是有證件證明就好了，不然要電信業者幹嘛，裡面應該都有資料庫啊。」

攤開NCC去年9月發布的規定，用戶申請更換、補發SIM卡，或是申請更換行動電話號碼，要提供「證明資料」，民眾質疑遺失沒證明文件，得先報案嗎，對此NCC在昨(2)日發公文澄清，業者應參考用戶申換使用紀錄，以及證明資料等綜合評估風險，而非只有「報案單」才能證明。

NCC平台處副處長黃天陽說：「我們警察有偵辦案件的時候發現，有人願意當人頭頻繁換卡換號，就是會形成斷點，希望這個申請人要有一個圖資證明，並不限於只有報案。」

過去破獲詐騙機房，詐騙集團都擁有多支人頭號碼，NCC修正條文原本是要防止，詐騙集團能持有大量門號，但新制引發電信業基層和民眾民怨，對此NCC邀集業者開會討論，也承諾將滾動式修正。

原始連結







