補眠到中午還是很累？ 醫示警「粒線體在罷工」：休息不是躺著不動

有些人明明很早入眠、睡滿8小時，甚至一路睡到中午，為何醒來仍覺得疲勞，身體像灌了鉛一樣沉重？營養功能醫學專家劉博仁解釋，真正的休息、恢復只是躺著不動，而是需要「能量的再合成」，如果「粒線體」功能低下，無論休息時間多長，身體都無法有效充電。

劉博仁指出，傳統觀點認為休息就是「停止活動」，實際上真正的恢復，不只是躺著不動，而是「能量的再合成」；如果細胞發電廠「粒線體」（Mitochondria）功能低下，不管在床上躺多久，身體其實都處於「低電量模式」，根本充不進去。

劉博仁說明，粒線體存在於人體幾乎所有的細胞中，像是一個個微型的引擎，負責將吃進去的食物和吸入的氧氣，轉化為ATP，心臟跳動、大腦思考都需要它， 當粒線體開始罷工或老化，不僅產能會下降，還會釋放出大量活性氧，讓細胞內部充滿發炎反應。

劉博仁提及，一篇2025年發表在《Nature Neuroscience》（自然神經科學）上的研究顯示，粒線體不只是發電廠，還在睡覺時參與了大腦的清理工作，但對於長期疲勞的人來說，這個機制失效後，反而持續釋放發炎訊號，干擾神經傳導，即使睡眠時間充足，晨間大腦皮層的ATP濃度，會比正常人低30%到40%，而這就完美解釋了為什麼睡飽仍會有「腦霧」和「醒後疲勞」的狀況。

劉博仁建議，如果想讓粒線體「復工」，不能只是被動地睡覺，可以藉由以下3種方式來給它正確的「燃料」與「訊號」：

1、校準光線

粒線體有自己的生理時鐘，可以試著在起床後的1小時內，讓眼睛接觸10分鐘的自然光，而這道光訊號會直接告訴粒線體「該開工了」，這比任何鬧鐘都有效。

2、給予關鍵營養

粒線體的運作非常依賴輔因子，如果缺乏鎂（Magnesium）、B群維生素或輔酶 Q10，就像引擎沒有機油一樣，空轉只會帶來磨損，因此要多攝取深綠色蔬菜、堅果，或是透過專業評估補充這些營養素。

3、來點「好的壓力」

恆溫的環境讓粒線體變得懶惰，偶爾洗個冷水澡，或是進行會讓人微喘的有氧運動，這些適度的壓力（Hormesis）會刺激身體啟動PGC-1α路徑，命令細胞「我們需要更多能量，快製造新的粒線體！」

