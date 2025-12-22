補票只有信用卡 女嗆列車長：誰會帶這麼多現金 不要刁難我

台鐵列車上有列車長發現一名乘客需要補票，她不斷指責列車長。（圖／翻攝爆料公社）





手機多元支付越來越普及，現在很多人出門都不帶現金，台鐵列車上有列車長發現一名乘客需要補票，但她身上只有信用卡，她不斷指責列車長，是台鐵沒有多元化付費，沒有人性化，怎麼可以怪她沒帶現金呢？

乘客vs.列車長：「先生我已經跟你講，我信用卡給你，那是因為你們機器沒更新，我已經講過了。」

台鐵列車上，列車長檢查票據時，滿臉無奈，被痛罵一頓，只因為女乘客需要補票，不過台鐵規定是只收現金，她身上卻只有信用卡，過程中還不斷飆罵。

乘客vs.列車長：「妳不要再吵，不要打擾其她人，請妳小聲一點，（我跟你說，你應該要有多元的付款方式。）」

影片一出，立刻引發網友熱議，有人說女乘客應該是信用卡刷卡入站，疑似是越級搭乘自強號，被抓到後惱怒。設備不足要更新，但不是讓乘客可以逃票的理由。

