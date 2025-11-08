補給超澎湃 杏輝宜蘭馬拉松打造五感盛宴

生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。住宿券、餐券，一張一張瘋狂印刷，民眾大手筆，一買就是一百張，不過這，還不是最大單！百萬刷手，開幕前就先打電話來預訂。民眾：「想去發掘我們沒有去過的地方，我們沒有預算（上限），我們就是想要我們就會買。」民眾：「每年都來，（那去年花了多少），五六十萬吧，只有一次飯店來賣比較便宜啊，其他都要透過旅行社的賺一手，一年買一次。」全國最大台北國際旅展，開幕第二天，遇上首個假日，人潮擠爆會場，飯店業者各出奇招，推餐券、賣住宿券，通通下殺再下殺。全國最大台北國際旅展，開幕第二天，遇上首個假日，人潮擠爆會場（圖／民視新聞）天籟陽明山度假酒店資深業務經理歐雅惠：「其實第一天業績還不錯，那包含了像我們的百萬刷手，就是他們第一天就已經有先來做，接洽以及購買了，那他們比較主要都是針對員旅啦，或者是說像那個福委會的部分。」宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理黃宜評：「今年我們的所有產品呢，都是下殺大概是3.4折起，今年的話我們其實是預估，希望我們，銷售業績能夠達到2200萬，那昨天（7）還不錯，有最新的突破在昨天整個下午，然後我們就已經突破250萬。」陽明山天籟大飯店，鎖定親子客。一泊二食，小家庭出遊七千有找。首日就創下4千萬好業績的老爺酒店，推出聯合住宿券，買20送2。宜蘭力麗威斯汀，則有享樂券，單張免千元，買十送一。晶華酒店著名的自助餐廳，也祭出最低5.9折優惠。城市商旅，則有港都套券，多種房型任選，打到低於一折。當然普發一萬的商機，也不能錯過。飯店都創下佳績（圖／民視新聞）海霸王企劃部主任何慧蓉：「五百元的美食通用券，買二十張送八張，只要一萬塊，就可以到我們海霸王旗下的餐廳，去做使用，71折，只針對這次旅展有做這個活動。」今年最後一場旅遊盛事，旅遊業者各出奇招，要抓住驚人商機。原文出處：「全台最大旅展」首假日！ 各大飯店業者祭餐券、住宿券促銷 更多民視新聞報導今年最大規模! 台北國際旅展開跑 國外旅遊"促銷多"跟著"舒華"踩點! 國際旅展桃園館結合觀光大使 推多家優惠國際旅展開幕人潮爆滿 各家業者火力全開搶商機

民視影音 ・ 10 小時前