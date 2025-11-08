補給超澎湃 杏輝宜蘭馬拉松打造五感盛宴
記者張正量／宜蘭報導
第四屆「二0二五杏輝宜蘭馬拉松」八日上午於宜蘭運動公園田徑場盛大開跑，由宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達共同鳴槍啟動，吸引超過二千五佰名國內外跑者參賽，來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手齊聚宜蘭，熱情奔馳於風光明媚的賽道上。
林茂盛代理縣長表示，杏輝宜蘭馬拉松自創辦以來，已吸引逾萬名跑者共襄盛舉。今年活動不僅延續「最美賽道」特色，更全面升級補給內容，推出魚丸、蘿蔔糕、一串心、棗餅等在地小吃，完賽後還有肉羹、西魯肉與薑母茶等熱食補給，讓跑者補足能量。此外，本屆新增「國軍組」賽制，邀請百名官兵一同參賽，展現堅毅精神與團隊氣勢。林茂盛代理縣長與杏輝醫藥集團白友烺總經理也親自參加十一公里挑戰組，杏輝醫藥集團更動員近四名員工、親友與合作夥伴參與，並加碼提升獎金，激勵選手全力以赴。
李易達副董事長指出，杏輝秉持「大眾的健康，杏輝的理想」理念，持續推廣全民運動，讓健康成為生活的一部分，主辦單位也預告，明年杏輝宜蘭馬拉松將再升級，邀請全台跑友相約宜蘭，共享自然、文化與運動交織的「勁」好旅程。
其他人也在看
宜蘭五結鄉二結王公廟「千人泥塑」 再現信仰與社造共創精神
為深化地方文化根基，宜蘭縣政府積極推動社區營造與文化創生，並配合文化部「百大文化基地計畫」，持續展現宜蘭在地文化保存與創意再生的能量。今(八)日，文化部長李遠親臨宜蘭，與宜蘭縣代理縣長林茂盛共同參與二結王公廟舉辦的「千人泥塑」活動，一同見證這場融合民間信仰與文化藝術的社區參與盛事。出席的有：行政院政務顧問林國漳律師也是民進黨宜蘭縣長參選人，縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進、五結鄉長沈德茂、縣文化局長黃伴書、縣議員簡樹共同出席。文化部長李遠與宜蘭縣代理縣長林茂盛特別參加二結王公廟「千人泥塑」活動，回想一九九七年「千人移廟」是「社區營造」的實踐標竿，該壯舉聞名全台，此次「千人泥塑」亦延續社造精神的展現與落實，廟方今年啟動正殿龍堵與鎮殿泥塑王公大神像工程 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（2） (圖)
文化部長李遠（中）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（右）介紹攤商歷史，展現常民生活底蘊。中央社 ・ 14 小時前
連日降雨邊坡土石鬆動 宜蘭台7線英士段落石砸車 四人受驚嚇無傷
宜蘭縣大同鄉台7線英士路段今天發生落石砸車事故，疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中一輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上四人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
跑勁宜蘭、勁情享受
圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑 【記者羅伯特／宜蘭報導】 第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代 […]民眾日報 ・ 15 小時前
杏輝宜蘭馬拉松 2500跑者參與
第四屆「二○二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於昨（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過二五○○名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
舞蹈回家《宜舞宜情》舞出宜蘭在地共鳴
記者林坤瑋／宜蘭報導 二０二五年於五日及七日在宜蘭演藝廳登場的《宜舞宜情—回鄉跳舞》…中華日報 ・ 10 小時前
2025杏輝宜蘭馬拉松開跑 新增國軍組展現堅毅體魄
記者張翔程／綜合報導 2025杏輝宜蘭馬拉松今（8）日在宜蘭運動公園田徑場開跑，超過2500名跑者及國際選手參與，包括來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國選手，青年日報 ・ 1 天前
杏輝宜蘭馬拉松 打造五感盛宴
第四屆「二O二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於今（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過2500名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。住宿券、餐券，一張一張瘋狂印刷，民眾大手筆，一買就是一百張，不過這，還不是最大單！百萬刷手，開幕前就先打電話來預訂。民眾：「想去發掘我們沒有去過的地方，我們沒有預算（上限），我們就是想要我們就會買。」民眾：「每年都來，（那去年花了多少），五六十萬吧，只有一次飯店來賣比較便宜啊，其他都要透過旅行社的賺一手，一年買一次。」全國最大台北國際旅展，開幕第二天，遇上首個假日，人潮擠爆會場，飯店業者各出奇招，推餐券、賣住宿券，通通下殺再下殺。全國最大台北國際旅展，開幕第二天，遇上首個假日，人潮擠爆會場（圖／民視新聞）天籟陽明山度假酒店資深業務經理歐雅惠：「其實第一天業績還不錯，那包含了像我們的百萬刷手，就是他們第一天就已經有先來做，接洽以及購買了，那他們比較主要都是針對員旅啦，或者是說像那個福委會的部分。」宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理黃宜評：「今年我們的所有產品呢，都是下殺大概是3.4折起，今年的話我們其實是預估，希望我們，銷售業績能夠達到2200萬，那昨天（7）還不錯，有最新的突破在昨天整個下午，然後我們就已經突破250萬。」陽明山天籟大飯店，鎖定親子客。一泊二食，小家庭出遊七千有找。首日就創下4千萬好業績的老爺酒店，推出聯合住宿券，買20送2。宜蘭力麗威斯汀，則有享樂券，單張免千元，買十送一。晶華酒店著名的自助餐廳，也祭出最低5.9折優惠。城市商旅，則有港都套券，多種房型任選，打到低於一折。當然普發一萬的商機，也不能錯過。飯店都創下佳績（圖／民視新聞）海霸王企劃部主任何慧蓉：「五百元的美食通用券，買二十張送八張，只要一萬塊，就可以到我們海霸王旗下的餐廳，去做使用，71折，只針對這次旅展有做這個活動。」今年最後一場旅遊盛事，旅遊業者各出奇招，要抓住驚人商機。原文出處：「全台最大旅展」首假日！ 各大飯店業者祭餐券、住宿券促銷 更多民視新聞報導今年最大規模! 台北國際旅展開跑 國外旅遊"促銷多"跟著"舒華"踩點! 國際旅展桃園館結合觀光大使 推多家優惠國際旅展開幕人潮爆滿 各家業者火力全開搶商機民視影音 ・ 10 小時前
新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。自由時報 ・ 11 小時前
宜蘭青年創生季 秀豐富成果
今年由縣府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，延續東區青聚點成果，轉型升級，展現宜蘭地方創生及青年串聯合作成果，昨（八）日上午十一時在中興文創園區舉辦「蘭作伙－宜蘭青年創生季」帶來創生基地這一年的精彩成果，也相揪創生團隊、五結鄉公所及蘇澳鎮公所一起參與，辦理創生市集、體驗活動、分享會與多元演出，展現青年行動的地方實踐能量，活動以宜蘭青年創生基地為核心，串聯戲棚下及光合屋，有近百組品牌參、與市集及多達十五場活動，打造具宜蘭特色的青年創生派對。「蘭作伙－宜蘭青年創生季」至十六日。首日活動由代理縣長林茂盛出席，縣府勞工處長游宏隆、縣議會議長張勝德、縣議員林麗、縣議員陳鴻禧、縣議員邱素梅、宜蘭市長陳美玲、五結鄉長沈德茂、縣工策會總幹事陳志信、羅東鎮公所秘書劉占祥共襄盛 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
虎航台北旅展搶客 招募客艙組員深耕南台灣市場
台灣虎航（6757）在2025ITF台北國際旅展祭出機票最低單程未稅價799元起，購買行程確認單滿萬元以上，即有機會兌換價值500元的回饋金，超前部署明年假期搶客，首（7）日現場活動有逾2,200人造訪並體驗，較2024年首日成長83％。中時財經即時 ・ 12 小時前
馬祖語國家語言生活節 讓民眾在生活中說馬祖語
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）第2屆馬祖語國家語言生活節，今明2天於南竿鄉舉辦，主辦單位表示，今年概念為「國家語言大繞境」，除讓不同語言有交流機會，更盼讓民眾在生活中自然開口說馬祖語。中央社 ・ 10 小時前
台南立人國小回鍋好興奮 若颱風攪局將到「大魯閣」PK拚冠軍
記者陳建興／台北報導 2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於剛完成冠名的「青年…中華日報 ・ 6 小時前
鳳凰颱風來襲 一河分署啟動宜蘭地區防汛整備
隨著鳳凰颱風逐步靠近台灣，氣象資料顯示其中心目前位於菲律賓東方海面，預估穿越呂宋島後將有北轉趨勢，十日下半天起至十二日可能與東北季風產生共伴效應。屆時，大台北、東半部地區及南部山區將有大雨或豪雨發生的機率，水利署長林元鵬今（七）日下午召開防汛整備視訊會議，督導各分署整備狀況，要求提前部署、嚴密戒備。第一河川分署提醒，鳳凰颱風可能與東北季風共伴，宜蘭地區降雨強度不容忽視，請民眾提前做好防颱準備，清理住家周邊水溝與排水設施，保持排水暢通，並隨時透過「水利署防災資訊服務網」（http://fhy.wra.gov.tw）或下載「行動水情APP」掌握即時風雨與水情資訊。防颱準備愈早愈周全，才能有效減少災害損失，守護家園安全。林元鵬署長強調，降雨熱區的河川分署應主動掌握歷年災點，與地 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前