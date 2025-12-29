補繳期限將至千名陸配恐被除籍？ 移民署：不會逕行註銷

移民署強調不會逕行註銷台灣身分，目前僅有約２％當事人尚未與政府聯繫。（圖／報系資料照）

陸委會今年初要求1.2萬名已取得台灣身分證的陸配與陸配子娶，需在3個月內繳交「除戶證明」，卻因被控申請困難等，陸委會將期限延長至12月底，如今期限將近，仍有近千名陸配尚未繳交相關文件，讓在野立委憂心陸配恐因撤銷在台定居證與戶籍登記，因此成為人球。對此，移民署也在29日回應，強調已有將近98%通知對象已完成程序，政府不會逕行註銷台灣身分。

移民署指出，依據兩岸條例規定，陸續通知原陸籍人士補繳喪失原籍證明，基於人道與便民立場，與陸委會提出相關替代方案與便民措施，截至今年12月26日止，已協助98%通知對象完成補繳或註記等程序，至今尚未與政府聯繫者278人，僅占整體2%，政府不會逕行註銷台灣身分。

移民署強調，移民署與中央相關部會及地方政府密切配合，透過公私協力管道，盡力聯繫通知對象說明相關規定，尚未與政府聯繫者，已從今年6月底2237人減少至278人，在尚未找到當事人前，移民署並不會進行註銷台灣身分，呼籲當事人盡速主動聯絡移民署，以完成相關法律程序。

移民署重申，註銷台灣身分是大事，若通知對象具有特殊困難，只要當事人有積極處理之意願與行動，將與陸委會、海基會等政府、民間單位合作，提供最大必要之協助，不會發生通知補繳期限屆滿就被註銷身分之情形，提醒民眾切勿傳散相關不實訊息，造成社會大眾誤解與恐慌。

