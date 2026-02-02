補習班傳霸凌 台南學童疑遭學長逼吞磁鐵

台南市驚傳小學生遭霸凌案，安南區1家補習班違規兼營安親班，方姓小一生1月27日遭另名小五生餵吃磁鐵後，教育局1月30日才前往補習班稽查，業者聲稱監視器硬碟毀損，無法調出事發關鍵畫面，市議員林燕祝痛批行政體系失能，調查慢半拍。教育局回應，學校老師29日接到家長通知，30日完成通報，並未延遲

方姓男童參加寒假補習班，上月27日下午竟遭小五學長餵吃磁鐵，回家後表情難受不敢吃晚飯，經母親查覺有異追問才說出實情。家長當晚帶孩子就醫，28日X光照片確認肚內有磁鐵，方母即向警方報案提告傷害，醫院、警局也各自通報市府社會局。

廣告 廣告

家長29日以簡訊告知學校老師，老師向補習班詢問原由，業者才通知教育局並通報學校。校方確認為校外「生對生衝突」霸凌案件，30日完成校安與社政通報，31日啟動霸凌案調查程序。

教育局30日接獲林燕祝詢問後派員前往補習班稽查，但業者聲稱27日前的監視器硬碟毀損，稽查人員無功而返。

但稽查人員仍發現業者不僅違規兼營安親班，還有1名未列名單的違規教師，且該師正是涉霸凌學生的母親，市府分依違反《兒童及少年福利與權益保障法》開罰6萬至30萬元、《補習及進修教育法》開罰5萬至25萬元；因業者未在24小時內通報此案，社會局也將開發罰6000元至6萬元。

林燕祝昨偕同家長開記者會，痛批市府28日接獲醫院與警方通報，2天後才啟動調查，根本行政失能，無法保護孩子。方父也控訴，磁鐵還留在孩子的腸道內等待排出，孩子每晚擔心磁鐵會卡在肚子，需要安撫才能睡著，要求市府積極處理，保護市民及孩童安全。