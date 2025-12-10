補習班員工下班忘記關冷氣「遭罰1.25萬」 勞動部回應了

一名補習班員工下班忘記關冷氣被發現，竟遭公司開罰1.25萬。（圖／AI示意圖）

近日一名在補習班擔任櫃檯工作的女網友在社群平台發文指出，因有員工下班時忘記關冷氣，遭主管要求支付1萬2500元賠償，引發爭議。雖然她並非當事人，仍質疑該行為是否合法，並考慮是否應向勞工局檢舉。對此，勞動部於12月10日正式回應，明確表示此舉違反《勞動基準法》規定，勞工可檢具證據向主管機關申訴。

據原PO描述，補習班規定員工離開教室時須關閉冷氣與電風扇，若未依規操作，將依照補習班對面國小教室租借金額賠償。日前清潔人員發現某間教室自12月5日至8日冷氣未關，經層層回報後，負責該教室的櫃檯人員與管理者被要求共同支付1萬2500元。

原PO聽聞後震驚，並詢問網友此種賠償要求是否合法。多數網友認為補習班作法不當，質疑金額計算基礎：「12500元是連冷氣機一起買回家嗎？」、「這種就算寫進合約也是無效的，因為根本不合法」、「要求賠償必須提供具體的損害證據，例如當晚冷氣的電量計費數據，而非資方自己隨便訂一個數字」。

對於事件引發的討論，勞動部指出，依據《工作規則審核要點》規定，雇主不得在工作規則中訂定任何形式的罰款或扣薪作為懲戒手段。《勞基法》第22條亦規定，工資應全額給付，不得以違約或損害為由預先扣除。

勞動部強調，即便勞工確實因疏失造成雇主損失，資方亦應循司法途徑提出損害賠償，無權直接從工資中扣款。該部建議，若勞工面臨類似情況，可提供雇主名稱與相關事證，向地方主管機關提出檢舉，以維護自身權益。

