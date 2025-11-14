補習班娃娃車自撞分隔島！疑駕駛「突發腦溢血」6童驚嚇輕傷

台中豐原區一間補習班的娃娃車於13日傍晚發生自撞事故，59歲張姓駕駛疑似因腦溢血導致身體不適而失控，車上載有6名學童及1名老師。事故發生在下班尖峰時段，所幸車上師生僅受到驚嚇及輕微擦傷，但駕駛情況較為嚴重，目前仍在加護病房觀察中。警方已到場處理，並將進一步調查肇事原因，同時呼籲駕駛人行車前應確認自身身體狀況。

豐原娃娃車撞分隔島！59歲駕駛「腦溢血昏迷」緊急送醫觀察中。(圖／TVBS)

事故發生在13日傍晚5點多，當時59歲張姓駕駛正開著補習班娃娃車，載著6名學生和1名老師，從豐原圓環南路往中正路方向行駛。根據目擊民眾表示，駕駛疑似突然身體不適，導致車輛失控自撞分隔島。目擊民眾描述，事發時聽到很大的聲響跑出來查看，發現駕駛雖然清醒但完全沒有反應。

駕駛疑「腦溢血失控」送醫，6童僅輕微擦傷。(圖／TVBS)

事發當時正值下班時間，車流量大，附近店家熱心將車上的師生帶回店內休息。目擊民眾表示，車上的學生年齡不一，包括小小班、小班、中班和大班的孩子，他們都表現得很乖，只有一名小朋友因受到驚嚇而哭泣。所幸這些孩子和老師傷勢不重，多數只是受到驚嚇。

警方也已報請檢察官替駕駛抽血檢驗，以釐清車禍的確切原因。(圖／TVBS)

豐原交通分隊長林文斌表示，詳細肇事原因將收集相關事證後，交由交通警察大隊進一步分析研判。警方也已報請檢察官替駕駛抽血檢驗，以釐清車禍的確切原因。

依規定娃娃車駕駛需要持有職業駕照，定期進行健康檢查和CPR訓練。(圖／TVBS)

針對這起事故，補習班方面不願多談駕駛的病史及先前開車狀況，僅表示感謝大家關心，目前仍在處理相關事宜。值得注意的是，依規定娃娃車駕駛需要持有職業駕照，且兩年內不得有肇事紀錄，還需定期進行健康檢查和CPR訓練。警方也藉此機會呼籲所有駕駛人，行車前務必確認自己的身體狀況，以免發生意外。

