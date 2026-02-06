補習班淫師慘了！竟對多名國中女學生「伸22次狼爪」 下場曝光了

即時中心／高睿鴻報導

當今社會的許多父母外務繁忙，無法利用兒女的課餘時間親自輔導課業，因此常交給補習班代勞，類似機構早已是我國重要的課後教育場所。豈料日前卻驚傳，竟有教育人員對女學生伸出魔爪，結果被告上法院；2022至2023年期間，基隆市某文理補習班教師林男，竟對至少4名未成年國中生下手，以討論學科成績為藉口，觸摸、猥褻被害人胸部等隱私處。台灣高等法院近日判處林男涉犯22罪、合計處刑3年8月。

判決書指，幾名受害者在該補習班，學習理化、數學、社會、英文等學業科目，假日亦會留在教室內自習；想不到，林男竟利用教育女學生課業、監督照護生活之機會，對幾人犯下猥褻行為。首先是受害者甲女，林師對其聲稱需討論學科成績，單獨叫喚至茶水間談話；接著，利用並肩談話之時機，伸臂朝甲女胸部觸摸。甲女因受林男教導學業，當下驚恐而選擇隱忍，讓該師猥褻得逞，次數共10次。

接著，林男也對乙女藉口，需檢討學科成績，單獨叫喚至茶水間談話；接著利用並肩坐在長椅上時，伸臂自乙女背後，以手撫摸其腰部至胸部下緣部位。乙女同樣因受林男教導學業，當下選擇隱忍，讓該師猥褻得逞，次數共5次。另一名受害者丙女，同樣受類似方式猥褻6次；且林男還在下課後，趁丙女等待家長前來接載，伸臂自丙女背後環住其身體，再以手撫摸其腋下至胸部部位，猥褻得逞1次。至於丁女也聲稱遭猥褻，但證據未受明確認定。

面對被告的犯行，甲女證稱，自己被叫進茶水間後，林男會將門拉上、不開燈，大部分都是站著；一邊宣稱要討論成績，一邊就會伸手過來摸。甲女說：「就是來回摸，如果今天穿比較短的衣服，會伸進衣服裡面、來回摸肚子、觸碰胸部下緣；也會摸背部、摸內衣後面的扣子、甚至會摸到側乳那邊」。

至於乙女則稱，林男在上課時間，以問模擬考落點及成績為由，叫她到茶水間；「我們兩個會坐在椅子上，被告的手會伸到我衣服裡面腰部、胸部內衣邊緣；被告坐左邊，我坐右邊；被告摸的時間大概10幾秒；遊走腰部跟胸部；沒有跟被告講不要，但身體有推開他往旁邊挪；大概有5次」，被害人證稱。另，其餘兩位受害者，均有類似證詞。

因此法院認定，被告所為成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，共22次，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰；最終合併判決3年8月有期徒刑。

