補習班爆霸凌! 6歲童被小五學長"逼吞3公分磁鐵"

台南一名六歲男童，在補習班遭到五年級的學長，逼吞長達3公分長的磁鐵，案發後補習班卻沒通報，是男童肚子痛就醫，才讓事情曝光，經過調查，該補習班同時被查出三項違規，社會局、教育局將依法處置。

家長vs.當事男童：「乖乖吃藥，會啦，會大出來的。」小男孩難受的不斷哭泣，家長只能輕聲安撫，因為他的肚子裡，居然有一個長達3公分的磁鐵。當事家長方爸爸：「學長可能想找他玩，阿他不要，結果他們就有拉扯的動作，我兒子就被他逼啦，就是同學餵他吃磁鐵。」說起孩子狀況，爸爸相當痛心，他把6歲的兒子，送到台南安南區一家補習班，家長說，兒子疑似不想跟一名小五的學長玩，竟被強迫吞磁鐵霸凌，家長將孩子送醫後，X光能清楚看到長達三公分的磁鐵，相當離譜，向補習班要求看監視器，竟遭到拒絕。當事家長方爸爸：「動手的人，就是那間補習班老師的小孩，我不知道他為什麼不拿監視器出來給我，他只給我一個答案，就是監視器壞掉了。」

家長痛批補習班處理態度消極，議員更怒斥這種行為已經不是只有霸凌，而是威脅到男童生命。台南社會局家防中心主任施清發：「依照兒權法的部分，是違反49條，13、53條都要通報，沒有通報就進行裁罰。」台南市教育局長鄭新輝：「進行行政調查也發現，補習班有兩件的違規，另外還有一件是延遲通報，這個會依照法令規定進行開罰。」經過追查，這家補習班，還被查出高達三項業務違規，將一併開罰。而家長也將提出傷害告訴，要替孩子討回公道。

原文出處：離譜！６歲童被小五生「逼吞3公分磁鐵」 補習班涉三項違規遭開罰

