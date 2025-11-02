補習班爆體罰過當 教育局稽查

新北市林口區某補習班傳出體罰風波 ，教育局已介入調查。（張鎧乙攝）

新北市林口區1名母親1日深夜在地方臉書社團匿名發文，控訴女兒在某語文補習班因作業未完成，被老師當眾罰「深蹲100下」。貼文曝光後引發熱議，網友質疑補習班體罰過當、已觸法。對此，新北市教育局2日表示，已接獲通報並啟動稽查，若屬實將依《兒童及少年福利與權益保障法》與《補習及進修教育法》重罰，最重可罰60萬元並列入不適任名單。

該名母親發文表示，女兒就讀4年級，放學返家時哭訴在補習班被罰深蹲100下，原因是作業沒寫完。她痛批此舉「挑戰9歲孩童的體能極限」、「大人都不一定能撐得下來」，並指老師坦承處罰屬實，甚至強調「其他家長都能接受」。母親氣憤說「這不是教育，是羞辱！」並表示懊悔自己未慎選補習班，決心捍衛孩子的身心安全。

廣告 廣告

該文一出，引來網友數百則留言討論。多數家長痛批，「這根本是體罰」、「100下深蹲恐造成肌肉損傷甚至橫紋肌溶解症」，也有民眾警告，過量深蹲恐導致兒童肌肉細胞壞死，引發急性腎衰竭，強調這已是「生命安全問題」。亦有網友呼籲家長「立刻退班並蒐證報案」，並建議向新北市政府申訴。

教育局表示，已於10月31日晚間接獲通報，將於今（3）日派員前往稽查，並責令業者立即改善，加強教職員正向管教。若查有體罰或不當對待行為，除最重開罰60萬元外，也將啟動不適任人員認定，最重可永久禁止從事補教業務。

林口警分局指出，至今尚未接獲任何報案，但如家長有蒐證或認為孩子受辱受傷，會依程序受理調查。