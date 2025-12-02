補習班老師變「攝」狼 躲商辦大樓女廁10歲童受害

台北市 / 綜合報導

台北市中山區結合電影院和補習班的商辦大樓，傳出「女廁偷拍」！一名10歲女童媽媽控訴，女兒從公共廁所走出來，有陌生男子緊跟在後，手裡還不斷滑手機相簿，懷疑遭偷拍報警並提告。林姓嫌犯供稱是補習班老師，被指示要拍照，但警方查出他有妨害秘密前科，相簿也確實存有多部私密影像，訊後遭收押。

黑衣男子走上樓，先在四樓走廊徘徊，接著再來回勘查地形人流，二度查看，避開民眾後刻意躲進女廁內，員警VS.林姓嫌犯說：「你從女廁走出來嗎(對)，那你為什麼要闖女廁，那你方便手機借我看一下嗎。」男子涉嫌偷拍，媽媽氣得報警提告，因為她的女兒就是被害人，大樓主委說：「他在裡面有待20分鐘，(相簿)沒看到，可是有看到很不雅的相片很多。」

廣告 廣告

事發在上個月28日，台北市長春路上的商辦大樓，一名媽媽控訴，10歲女兒上廁所出來時，發現嫌犯緊跟在後行跡可疑，還一直滑相簿，懷疑女兒可能被偷拍，立刻找人求助並報警，林姓男子當場被帶回派出所，記者趙若評說：「嫌犯闖進女廁之後，先躲進其中一間廁所，拿起手機對著縫隙偷拍。」廁所裡的縫隙，現在已經用板子擋住，不過就怕有心人士動手腳，況且這棟商辦大樓，不只有電影院，還有美語補習班，附近還是國小和高中，有不少學生進出。

中山分局長春路派出所所長唐晟倫說：「現場檢視犯嫌手機內影像，發現其拍攝女童之照片及影像，前包含如廁隱私部位，警方確認後逮捕犯嫌。」林姓嫌犯有妨害秘密前科，自稱是補習班老師，一時情急誤闖女廁，嘴上道歉卻疑似偷刪女童影片，也無法解釋，相簿內還有多名被害人影像，檢警聲押獲准，要進一步追查是否還有其他人受害。

原始連結







更多華視新聞報導

女保險員等紅綠燈被偷拍 目擊民眾見義勇為制止

日籍公務員偷拍累犯！ 民眾警覺「怪怪的」上前壓制

被害女淚控富二代涉偷拍逍遙法外 「遭控男」不起訴

