補蛋白質竟變補油！醫揭5大高油地雷食物超NG

恆新復健科診所醫師王思恒近日在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，許多民眾為了增肌減脂，餐餐大魚大肉，以為蛋白質吃好吃滿就能達到目標，結果體重卻不降反升。

他指出問題關鍵在於選錯食物，民眾以為在補充蛋白質，實際上卻吞下大量油脂。王思恒以國人喜愛的豬五花和牛小排為例說明，這些肉類的脂肪提供熱量竟高達80%，真正優質的蛋白質反而不到兩成。

他將市面上常見的肉類和豆製品依含油脂多寡，區分為紅、黃、綠三個燈區供民眾參考。

紅燈區為高油警告區，脂肪比重超過70%，包括豬五花肉脂肪佔82%、牛五花（胸腹肉）佔80%、牛小排佔75%、雞屁股佔88%。特別值得注意的是，百頁豆腐也名列其中，脂肪比例達70%，成為許多人意想不到的高油食物。

黃燈區屬於適量注意區，脂肪與蛋白質各半，吃多容易熱量爆表。這類食物包括豬梅花肉脂肪佔55%、牛腩佔60%、帶皮雞翅佔58%、全蛋佔62%。

綠燈區則是低脂首選，脂肪佔比低於30%，為良好的蛋白質來源。包括去皮雞胸肉脂肪僅佔10%、豬里肌佔15%、牛腱佔20%、鯛魚片佔10%、無糖豆漿佔30%。

王思恒強調，減脂或增肌飲食若只看蛋白質含量，卻忽略脂肪比例，高油肉類與加工豆製品反而會讓減重卡關，體脂不降反升。他建議民眾選擇優質肉品，才能真正達到養肌目的。對於非肉類的蛋白質來源，他特別推薦無糖豆漿，不僅是優質蛋白質來源，脂肪也僅佔30%。

