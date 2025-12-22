補財庫！ 冬至碰天赦日 高雄.台南天公廟「堆金紙山」

高雄市 / 綜合報導

昨（21）日是24節氣的冬至，恰好又碰上天赦日，民間習俗流傳，當兩者碰在一起時，能量將非常強大且極為罕見，因此，在高雄跟台南的天公廟，就出現了金紙堆成山的盛況！不少信眾認為，跟玉皇上帝懺悔後，緊接著就要補財庫，廟方說，昨天估計湧進2萬人次以上，金紙都已經堆滿廟門前。

我們都希望，能坐擁金山銀山，那神明呢，這是不是祂們要的金山銀山，眼睛沒有花鈔票沒白花，難道這就是信徒的「鈔能力」，眼前滿坑滿谷，有紅的有黃的還有大袋包裝，通通都是金紙。民眾說：「覺得很震撼，感受到民眾熱情。」民眾說：「可能大家都希望很順利，然後國泰民安。」

21日冬至碰上「天赦日」，能量極強情況罕見，上次「巧遇」已經是2002年，而下次要再等80年，也難怪高雄鳳山天公廟信眾，搶著燒金紙補財庫，民眾說：「今年這個確實有讓我們滿驚訝，真的，真的，是真的，因為可能是遇到幾十年才一次的這樣一個天赦日。」

台南的首廟天壇同樣很浮誇，廟前金紙堆成山，幾乎有兩個成年女性高，但看看排隊購買人龍依舊不減，金紙業者高先生VS.記者說：「不輸過年，(不輸過年期間哦)，每天都人。」台灣首廟天壇秘書陳淑鈴說：「(信徒)至少有兩萬人以上，而且絡繹不絕，那個已經堆積到我們的廟，幾乎我們的廟門口了，所以我們今天也聯絡環保局，希望說他們可以來協助。」

民間相傳，天赦日是向天公懺悔、請求赦罪的好日子，還能補財庫消厄運，信眾花點小錢，希望能吸收能量賺大錢。

