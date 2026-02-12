補財庫「3大吉日」曝！命理師囑：千萬別忘

生活中心／李筱舲報導



想要在2026年財運一路旺到年底嗎？命理專家王老師特別提醒，農曆年後即將迎來補財庫的「超級大吉日」，若能把握這段黃金時機進行祈福，不僅能招財化煞，更能穩固一整年的財富根基。王老師強調，3月份密集出現的三個重要日子，是「開運最強三部曲」，對想提升事業運與財運的民眾來說，是絕對不能錯過的補庫時機。





補財庫「3大吉日」錯過等明年 命理專家揭「開運最強3部曲」千萬別忘！

3月3日元宵節（上元節）及3月5日天赦日皆為補財庫的好時機。（圖／翻攝自IG ＠96iching）

廣告 廣告





把握3月黃金開運期！元宵補年頭運、天赦日驚蟄合力轉運

命理老師王老師昨（11）日在IG指出，農曆春節後將有3個重要招財補財庫大吉日，首日是3月3日元宵節（上元節），這天適逢天官大帝聖誕，民間傳統稱之為「天官賜福」，王老師表示，元宵節是補年頭運勢最關鍵的日子，誠心參拜能為2026年打好底子，讓財氣「留得住、守得穩」；緊接在後的是3月5日，這天不僅是春季天赦日，更巧遇二十四節氣中的「驚蟄」，天赦日是赦罪消災、轉運的絕佳時機，搭配驚蟄「打小人、化煞」的習俗，最適合清除財路上的阻礙，祈求整年不再卡關。

補財庫「3大吉日」錯過等明年 命理專家揭「開運最強3部曲」千萬別忘！

壓軸的補財日則是3月20日，俗稱「龍抬頭」的土地公頭牙。（圖／翻攝自IG ＠96iching）

龍抬頭求正財！壓軸補財日3月20日報到 專家曝必備供品清單

壓軸的補財日則是3月20日（農曆二月初二），也就是俗稱「龍抬頭」的土地公頭牙。王老師指出，這天是年度求正財、保佑業績長紅、生意興隆的首選，對於上班族求升遷或業務員拼業績效果最為顯著。最後他也提醒，參拜時建議備妥疏文、香燭、供品與發財金，或是參與正式的補財庫法會，並保持誠心，才能真正實現「賺得到也守得住」的年度目標，讓好運延續整年。





原文出處：補財庫「3大吉日」錯過等明年！命理專家揭「開運最強3部曲」千萬別忘

更多民視新聞報導

馬斯克奪創新霸主！「台裔領袖入榜」閃耀富比世

北韓接班人出爐？南韓國情院：金主愛進內定階段

好天氣到小年夜為止！除夕鋒面到「轉濕冷」

