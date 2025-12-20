即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西百貨昨（19）晚驚傳恐怖攻擊，27歲的男子張文四處投擲煙霧彈、縱火，更持長刀攻擊無辜路人，造成3人不幸死亡，還有多位民眾仍住院觀察，他則於犯案後墜樓身亡。有名南西女員工事後發文表示，她當下剛好在補貨，看到逃竄的3名客人，還趕快讓他們躲進來，確認安全後忍不住崩潰大哭。

回顧整起案情，昨日15時許，張文於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17時23分步行前往捷運台北車站，於M8-M7沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余男致死及3人受傷，隨後步行前往南京西路旅館更換衣物，於18時37分再步行前往誠品南西店，丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊。

廣告 廣告

對此，有名劫後餘生的南西女員工發文提到，事發當下她剛好在補貨，接到店長的電話要她好好躲著，恰好看到3位逃出來的客人，她便抖著手請客人一起躲在倉庫裡。

女員工表示，因為當下不清楚凶嫌到底在哪樓，又聞到陣陣的煙味，同時聽到外面的騷動跟警車、消防車鳴笛聲，真的很害怕。直到警察趕來協助疏散，她才抖著手指示客人一起往下跑，直到走到隔壁棟百貨，才打給爸爸崩潰大哭。

最後她也說，在南西誠品上班的夥伴們，大家都很冷靜很棒；如果真的很怕、很恐慌，可以看看台北市諮商心理師公會發布的安心指引，相信台灣人還是很有愛的。貼文一出，隨即引來大批網友留言，「我覺得誠品南西的同仁素質都好高，感謝你們協助大家」、「妳跟店長真的很棒」、「你好勇敢，還協助了其他人，也請注意自己的心理健康喔」。

原文出處：快新聞／補貨躲過死劫！誠品南西女員工手抖「救3客人」 驚恐逃出崩潰大哭

更多民視新聞報導

張文「恐怖襲擊時間軸」一次看！隨機砍人釀3死、多人傷

中國又來！國防部偵獲17機艦、1公務船擾台

台北砍人案第4名亡者「死因曝光」！銀行員下班逛誠品竟遇死神

