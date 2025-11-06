補費新制延燒！凱基投信：通過難度高 建議現金流別單押配息
財經中心／師瑞德報導
「獎金、股利、利息、租金」可能合併按年計、超過門檻即課2.11%補充保費的討論延燒，坊間憂心重配息族群與高股息ETF投資人首當其衝。凱基投信新事業發展處副總穆正雍直言，以目前坊間流傳的「年度合併計算、門檻僅2萬元」版本觀之，體感衝擊過大、民怨難免，且「選舉將近，政治現實擺在那裡」，評估「不太可能成」。他說，如果真的一年一次合併結算，「在座多數人都會被扣到，等於直接從民眾口袋把錢拿走」，除非門檻明顯上調，否則通過難度極高。
別過度調倉，先調整結構
穆正雍補充，目前外界多在消息面上先行反應，但「制度仍未定案」，過度調倉未必必要；真正需要調整的是資產結構：不要單押台股高股息ETF、不要把現金流只綁在一種配息來源上，應以資產配置分散衝擊。「最容易被打到的，是把所有資產都壓在單一配息標的的投資人，」
他提醒，遇到政策變數，組合裡要同時放入台股市值型、海外股票與海外債、以及多資產工具，把『會被課徵的配息』在整體組合中的比重壓低。長線邏輯仍然是「資本利得＋股利再投資」優於年年領出現金，「同樣是無腦投資，長期把股利滾回去，與每年領現花掉，績效會是天差地遠。」
延續「別單押配息」的主張，歐陽渭堂把焦點拉回 ETF 市場結構。他指出，ETF 影響力擴大後，股市績效呈現高度集中，「越強的股票，資金越追逐」，產品設計與資產配置因此更要同時因應集中化風險與債券側的波動控管。「市場這波討論，核心不是『股債 7：3 還是 6：4』，而是你在『股』裡放了哪些東西、在『債』裡又放了哪些。」
若配息納課徵，誰更敏感？
他直白點出二代健保補充保費新制對投資行為的可能牽動：「如果真的把配息型商品納入課徵來源，單一押注台股高股息的影響就會相對大；但很多台股主動基金其實不配息，反而是台股ETF有很高比例採配息設計，這就是投資人需要面對的現實差異。」
抓強勢股、控債券風險
歐陽渭堂並以自家多資產商品的設計邏輯說明：在股的部分考量集中度上升，挑選能捕捉結構性強勢資產的敞口；在債的部分則選擇風險相對適中的標的，目標是把「風險調整後報酬」做好。
「若未來新制真的落地，回到資產配置與現金流管理，讓可能被課徵的現金配息在整體組合裡占比下降，衝擊自然變小；若最後如穆正雍判斷『不太可能成』，這一波也能當作一次體檢，讓你的組合更能長跑。」他補一句：「配息有它的現金流需求，但別把需求變成單一依賴；當重點擺對了，不論制度怎樣變來變去，組合的抗震力才會高。」
更多三立新聞網報導
變相加稅！二代健保擬課獎金2.11% 網友炸鍋：靠北喔！課的比定存高！
守住6千億門檻！美元強勢壓頂＋拋匯穩盤 10月外匯存底略減27.46億
把節能變現金流！台塑節能賽三案奪冠 廢熱回收與監測流程一次看懂
行動電源易爆炸？鋰電熱失控像點燃引信 經濟部：邊境抽驗提高10倍
其他人也在看
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 3 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 12 小時前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 1 天前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 17 小時前
外資狂砍575億！不愛台積電了「單日賣超3萬張」 台股重挫外媒卻因「這事」喊：股價還可以變高
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今（5）日台股加權指數收盤27,717.06點，跌399.50點，跌幅1.42%，外資合計賣超575.27億元，觀察今日外資賣超個股前十名，今...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 8 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 10 小時前
「高股息ETF」恐被打入冷宮！棄息也不划算 補充保費衝擊完整分析
衛福部近日提出健保補充保費制度改革方向，將現行「單筆收入達2萬元才課徵」的規定，改為「年度累計制」，未來只要一年內來自股利、利息或租金等收入累計超過2萬元，就必須繳納2.11%的補充保費。此舉被視為健保財務改善的重要一步，但也引起投資族群的高度關注。中時財經即時 ・ 2 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超狂！瘦瘦針一季大賺5400億元 謝金河：台灣生技只能炒股價
美國知名藥廠禮來（Eli Lilly）開發的「猛健樂（Mounjaro）」，俗稱「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書PO文，認為禮來公布的第三季財報「給大家上了一課」，高達176億美元(約5400億台幣)的營收正來自猛健樂，也預言禮來將成為下一個兆美元企業。中天新聞網 ・ 1 天前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
DRAM漲勢燒不停！華邦電Q3毛利率衝46.7％創高、EPS轉正 法人最新目標價曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI需求持續火熱，帶動記憶體價格一路飆升。根據集邦科技（TrendForce）統計，2025年第三季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8％...FTNN新聞網 ・ 2 小時前