補貼不再還要繳稅 比亞迪1月銷量「跳水式」重挫

受補貼政策到期，與準備課稅等因素影響，大陸知名電動車商「比亞迪」在今年1月的銷量，呈「跳水式下滑」。

中國大陸電動車龍頭比亞迪，1月的電動車銷量出乎各界意料地暴跌30%，不僅創下近兩年來最大跌幅，在香港上市的股價，更在今（2）日跌到至少一年來的最低點，同時也引發了投資人對中國大陸電動車商的股票拋售潮，連帶拖累香港股市整體走低。（葉柏毅報導）

截至2日中午為止，比亞迪在香港股市的股價，已經下跌7.8%，來到90.10港元，創下去年2月3日以來的新低，更有望刷新去年5月26日以來最差單日表現。比亞迪在深圳的上市股價，也一度下跌4.3%，來到86.97元人民幣，創下自2024年9月以來的最低點。

路透社報導，隨著大陸電動車市場競爭日趨激烈，再加上科技領先優勢的減弱，比亞迪在去年的銷售增速，是5年來最慢的；今年1月份比亞迪的汽車銷量，更是連續第5個月下滑，創下自2020年新冠疫情以來，最差的1月份銷量表現。

彭博社報導，自去年12月底，大陸各地多項新能源車補貼政策到期後，1月份的新車訂單量明顯下滑，而雪上加霜的是，針對新能源車徵收的5%稅金，將在今年恢復，更進一步抑制消費者購買電動汽車的意願。