補貼將退場！陸汽車11月銷量下滑 創10個月來最大跌幅

根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（CPCA）8日公布的數據，大陸汽車年銷量在11月份連續第二個月下滑，跌幅達到8.5%，創下近十個月以來的最大跌幅。大陸汽車市場11月銷量為224萬輛，延續了10月份0.8%的跌勢。分析認為，這主要是由於年底政府補貼逐漸退場，導致消費者趕在年底購車的熱潮減弱。

儘管整體汽車銷量下滑，電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量占比創下歷史新高。 （資料照／新華社）

《路透社》8日報導，該行業協會秘書長崔東樹表示，往年最後兩個月銷量通常強勁，這次深度下滑是反常現象，類似於17年前的情況。崔東樹指出，2008年消費承受壓力時，也曾發生類似的異常現象。崔東樹認為，汽油車銷量的大幅下滑以及去年較高的基數，也是導致上月整體銷量下降的原因之一，他預計今年全年銷量將增長5%。

廣告 廣告

值得注意的是，儘管整體銷量下滑，電動汽車（EV）和插電式混合動力汽車（PHEV）的銷量占比創下歷史新高，達到總銷量的58.9%。官方數據顯示，今年前11個月，透過政府以舊換新補貼，換購電動車和插電式混合動力車的數量已超過1120萬輛。

此外，由於政府針對電動車和插電式混合動力車的購置稅減免政策將從2026年起減半，許多汽車製造商為刺激銷量，也推出最高達1.5萬元人民幣（約6.6萬元新台幣）的年終訂單補貼，儘管部分車輛可能要到明年才能交付。招銀國際（CMBI）分析師預計，隨著明年大陸市場競爭加劇，以及「可能創下歷史新高的新車型數量」，2026年的汽車銷量預計將基本保持平穩。

在大陸國內市場疲軟之際，大陸汽車出口增長逆勢飆升。 （資料照／新華社）

在大陸國內市場疲軟之際，大陸汽車出口增長逆勢飆升。整體汽車出口增長率從10月份的27.7%躍升至52.4%。CMBI估計，明年大陸汽車出口的增長主要將來自電動車和插電式混合動力車，預計這些車型的出口量將比今年增長40%，達到283萬輛。

然而，隨著產能過剩和過度競爭的擔憂加劇，北京方面已將電動車從未來五年戰略產業藍圖中移除，這可能預示著未來市場將面臨更具挑戰性的時期。

延伸閱讀

緯創營收年增194%創新高 超車廣達躍電子二哥

快訊/馬斯克太空AI算力間接加持！元晶跳空漲停鎖死

IBM傳砸3421億收購Confluent 提升AI雲端競爭力