補貼終止 賓州歐記健保明年保費均漲102% 這地區漲4倍

依「平價醫療法案」(Affordable Care Act)實施的抵稅補貼即將到期，賓州買歐記健保(Obamacare)的居民明年保費將平均上漲102%，有些地區漲幅更達四倍以上。

賓州保險局(Pennsylvania Insurance Department)本周宣布，居民只要透過健保市集Pennie購買保險，都將面臨保費上漲，各地漲幅不一。

費城周邊各郡的保費漲幅相對溫和，從切斯特郡(Chester County)平均上漲46%到德拉瓦郡(Delaware County)平均70%不等。

根據Pennie，受影響最大的是賓州農村地區，這些地區損失的稅收抵免將比都會地區更多。

介於哈里斯堡(Harrisburg)、州立大學(State College)之間的朱尼亞塔郡(Juniata County)保險成本漲幅最大，2026年，居民保費平均大漲485%。

年齡、收入、家庭規模和計畫類型等因素都將影響保費。

明年保費大漲主要是因為國會未能推出後續方案接替年底到期的抵稅激勵計畫；少了稅收抵免，購買歐記保險的人必須自付更大比例保費。

健保本身的保費增加也導致賓州居民成本增加。保險局稱，賓州健保保費平均上漲21%，主要是因為保險業者及監管機構認為，繼續使用現有健保計畫的人病情將更嚴重，需要更昂貴的醫療服務。

抵稅優惠年底才到期，保險管理部門須於10月中旬前批准保險公司提出的2026年費率上調計畫、進而告知消費者預期價格，好讓人們11月1日秋季參保期展開前有時間評估買哪一家公司的保險。

Pennie市集為無法透過雇主投保、而且收入過高無法享受醫療補助(Medicaid)的人提供平台、選購醫療保險；明年起保費大漲，將使得依賴Pennie買保險的家庭帶來難以坦承受的負擔。

Pennie管理層預估，今年投保的50萬人中，約15萬人將因負擔不起而退出；有些人可能選擇較便宜、覆蓋範圍較小的保險，或者尋找其他減少醫療支出的方法如限量配藥或取消預約。

根據「平價醫療法案」，收入如果低於聯邦貧窮線400%(約6萬元)，有資格按比例獲稅收抵免、抵消月保費，這部份優惠不會過期。

