補貼退場、需求急凍 中國50間電動車廠2026恐集體出局

2025年4月29日，於印尼雅加達參加電動車展的中國廠商奇瑞汽車。美聯社



香港英文媒體《南華早報》今日（12/28）報導，由於國內需求疲軟，預計長期虧損的企業將退出全球最大汽車市場，數十間中國電動車製造商將在2026年面臨生死存亡的考驗。

由於產能過剩和現金補貼、稅收優惠等政府支持力度減弱，分析師普遍預測，中國汽車產業明年銷量將出現2020年以來的首次下滑，約50間虧損的中國電動車製造商正面臨縮減業務規模或停止營運的壓力。

北京當局預計明年1月將宣布是否延長人民幣2萬元（約合8.9萬台幣）的汽車「以舊換新」補貼政策。目前，在中國購買電動車可免繳10%的增值稅，但從明年1月起，電動車增值稅將恢復至5％，並在2028年恢復10％的稅率。

儘管中國電動車商投入數十億美元用於研發，但僅比亞迪和華為投資的賽力斯等少數公司出現盈利。德意志銀行上月預測，2026年中國汽車總交車量將下降5%；摩根大通10月亦預測，中國明年油車和電動車的總銷量可能下降3%至5%。

上海天使投資人尹然（Yin Ran，音譯）指出，圍繞中國電動車製造商和關鍵汽車零件供應商的融資熱潮已經過去，未來將是一場生存之戰，有賺錢的車商將成為贏家，虧錢的企業很快就會面臨資金枯竭的困境。

為了提高獲利能力，預料將有更多中國電動車商將強化海外銷售擴張。摩根大通亞太區汽車研究主管賴尼克（Nick Lai）曾指出，中國車廠的平均淨利潤約為5000元人民幣，若向海外出口更多汽車，淨利潤可能會增至4倍，達到2萬元人民幣。

全球顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）大中華區聯席主管兼亞洲汽車業務負責人戴爾（Stephen Dyer）則在7月份表示，由於價格競爭持續擠壓利潤空間，未來5年內僅15個中國電動車品牌能夠賺錢。

戴爾認為，這場價格戰可能會加速中國電動車產業的整合，因為每月銷量低於1000輛的車商預計很快就會退出市場。

