「補貼」石油巨頭重返委內瑞拉 川普發豪語：1.5年內重振當地油業

美軍將委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）押回紐約受審後，美國總統川普週一（1/5）暗示，政府可能對能源公司重建委國石油產業進行補貼，試圖說服石油巨擘重返該國投資。

川普（Donald Trump）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時表示，推動石油企業擴大在委內瑞拉業務的計劃，可在不到18個月內啟動運轉。「我們能更快達成目標，但這將所費不貲」，他指出，石油公司將先行墊付，後續由美國政府或透過收益進行償還。

當被問及是否曾與埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）及康菲石油（ConocoPhillips）等公司高層主管談論該議題時，川普表示，現在透露是否與他們有過對話「為時尚早」，並補充說：「我和每個人都有談過。」

彭博（Bloomberg News）引述知情人士透露，美國能源部長萊特（Chris Wright）計畫本週與石油業高層主管會晤。他將出席高盛集團（Goldman Sachs）在邁阿密舉行的一場會議，雪佛龍、康菲石油等公司高層均將與會。

川普也預估，來自委內瑞拉的能源供應增加將有助於「降低油價」。在美國的關鍵期中選舉前夕，川普試圖向選民證明，政府正在努力解決民生經濟問題。

但彭博指出，川普政府定下的時間表與專家評估存在巨大落差，且石油公司對是否重返委內瑞拉投資大多保持沉默。同時，川普對如何恢復產能，以及過渡期收益歸屬等具體細節幾乎未做說明。

多年來的貪腐、投資不足等問題，已經讓委內瑞拉的原油設施破敗不堪，大型石油公司鮮少提及重啟當地營運的意願。能源專家指出，重振委內瑞拉的石油產業可能需要耗時10年，耗資更可能超過千億美元。

