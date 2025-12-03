補貼5.2億虧損台中公車問題仍未解 交通局：繼續努力

議員批公車虧損補貼5.2億還是脫班減班， 中市交通局:準點率95%、繼續努力。（圖：陳俞融提供）

台中市議會今天（3日）審查市府提案，民進黨議員陳俞融關切交通局一年狂燒5.2億公車虧損補助，市庫負擔74%，一樣脫班減班，駕駛態度不佳，要求市府不能只當業者的提款機。交通局長葉昭甫說，針對服務性路線，公共運輸虧損，政府必須補貼，台中一天發車八千班次，自動稽核準點率約95%，整體有進步，會繼續努力。

台中市議會審查市府提案二三讀會，民進黨議員陳俞融指出，市府提案中，有關「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，總經費5億2,709萬8,836元，十分驚人。但中央補助款1億3千多萬，佔比才26%，市庫要負擔配合款高達3億9,074萬4,162元，佔比達74%。陳俞融質疑，市府每年編列巨額預算補貼公車業者，近4億元的市民納稅錢，公車搭不到、過站不停，問題仍在，根據交通局統計，異常發車及過站不停，一年近8000件，讓公車族無奈，公車脫班、減班、駕駛態度不佳、拒載長輩，是很多人搭公車的印象。陳俞融提醒，如果市府只是無止盡地當業者的提款機，卻無法在契約中要求具體的服務指標改善，這筆高達74%的市庫配合款，花得非常不值得，要求市府提出具體的改善承諾。

交通局長葉昭甫表示，根據發展大眾運輸條例，針對服務性路線，公共運輸有虧損的部分，市府必須負擔相關虧損補貼。至於，公車品質問題，市府作法更精進，已經改成上下半年各一次公車評鑑，也有公布結果，台中市公車一天發車八千班，市府率先啟動自動稽核系統，目前準點率約95%至96%，整體來看，公車是在進步，但還有進步空間，市府會繼續努力。（寇世菁報導）