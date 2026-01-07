補足中和莒光路安全防線 張嘉玲爭取閃燈號誌阻斷奪命風險

248260107a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市中和區莒光路84巷與103巷口鄰近多家餐廳與商店，平時交通流量極大，由於巷口長期缺乏交通號誌管制，導致車禍事故頻傳。新北市議員張嘉玲接獲地方民眾陳情後，積極介入協調並邀集相關單位進行實地現勘，爭取設置閃燈警示號誌，希望能藉此改善目前的交通環境。張嘉玲前（5）日正式宣布工程已於日前完工並投入使用，期盼透過預警功能的補強，有效守護當地居民的用路安全。

張嘉玲表示，路口地理環境特殊，兩側巷弄近乎直線對齊，中間則隔著1條寬達4線道的莒光路。雖然周邊幹道路口已有燈號，但巷口在無號誌的情況下，用路人橫越道路時常發生碰撞。113年8月就曾發生過1位70多歲的阿姨，清晨騎乘機車從103巷口橫越莒光路時，不幸遭汽車追撞身亡。這起事故引發地方對此處交通安全的高度重視，也讓改善工程顯得更具急迫性。

248260107a04

張嘉玲強調「安全是回家唯一的路」，對於本處肇事路口，經她持續追蹤並多次安排與交通局進行現勘，研議改善方案後，最終拍板裝設閃燈號誌，以提供用路人更直觀的提醒，讓這處曾發生憾事的危險路口。她說，終於補足了關鍵的預警設施，降低了潛在的碰撞風險，也建構起更完整的交通防護。

張嘉玲指出，除了對行政單位的協助表示感謝，也再次呼籲市民，行經路口時務必謹謹慎注意周邊狀況；交通安全的提升除了依賴號誌設施，更有賴每位用路人的守法與自律。未來她將持續針對新北市內的交通易肇事熱點進行全盤檢視與追蹤，守護中和區民的通勤環境，期望透過地方與公部門的攜手努力，確保每位用路人平安回家的權利。

照片來源：新北市議員張嘉玲臉書提供

